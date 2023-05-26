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У російському Ростові-на-Дону спалахнула велика пожежа (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У російському Ростові-на-Дону спалахнула велика пожежа (відео)
Дим від пожежі видно із багатьох районів міста
фото скріншот відео

Є загроза розповсюдження пожежі

Сьогодні, 26 травня, у російському Ростові-на-Дону сталася велика пожежа на складі з пряжею. За останніми даними, площа пожежі зросла до 800 кв. м, повідомляють росЗМІ.

Як зазначається у повідомленні пресслужби ГУ МНС у Ростовській області, горить склад на Вавилова, 60. Повідомлення про пожежу надійшло о 15:27.

«За попередньою інформацією горять стелажі із пряжею. Є загроза поширення пожежі», – повідомили у відомстві.

Дим від пожежі видно із багатьох районів міста. У гасінні пожежі беруть участь 58 осіб та 17 спецмашин.

Нагадаємо, у будівлі міністерства оборони Росії у Москві сталася пожежа. Раніше у Арамілі Свердловської області РФ вирує сильна пожежа на заводі. 

Теги: росія відео пожежа

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