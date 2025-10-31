У Росії уражено Орловську ТЕЦ

Після вибухів виникла масштабна пожежа

У ніч на 31 жовтня було атаковано Орловську ТЕЦ у місті Орел у Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що в Орлі пролунало від трьох до семи потужних вибухів. Очевидці розповіли, що у небі блимали яскраві спалахи, а від гучного звуку спрацювали сигналізації біля машин і тряслося скло в рамах.

Як виявилося, було уражено Орловську ТЕЦ, виникла пожежа. Окупанти писали про атаку БпЛА, але наразі в Орлі існує ракетна загроза, тому чим саме били – поки невідомо.

Орловська ТЕЦ (теплоелектроцентраль) – це підприємство енергетики, основне призначення якого полягає у виробництві електричної та теплової енергії для потреб міста Орла та прилеглих районів.

Як повідомлялося, у ніч на 29 жовтня над територією Росії було зафіксовано велику кількість безпілотників, серед яких одна з цілей атаки стала хімічне підприємство ТОВ «Ставролен» у Будьоновську, Ставропольський край. Завод входить до складу групи «Лукойл» і є важливим виробником поліетилену, поліпропілену, бензолу та інших нафтохімічних матеріалів.

«Ставролен» є одним з найбільших у Росії виробників поліетилену низького тиску та поліпропілену.