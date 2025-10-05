Головна Країна Події в Україні
Масована атака на Львів: виникли пожежі, місто затягнуло димом (оновлено)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Масована атака на Львів: виникли пожежі, місто затягнуло димом (оновлено)
Львів затягнуло димом після обстрілу
скриншот з відео

Наслідки обстрілу з'ясовуються

Цієї ночі Львів зазнав масованої комбінованої атаки. Окупанти вдарили по місту ракетами та безпілотниками, пише «Главком».

Оновлено 08:01

Садовий повідомив, що наразі немає підтвердженої інформації про небезпечні викиди у Львові, але він порадив зачинити вікна і залишатися в безпечному місці.

За словами міського голови, у місті після російських обстрілів триває кілька пожеж.

«Після завершення тривоги не поспішайте виходити на вулицю. Відповідні служби вже працюють», – написав він.

Місто затягнуло густим, чорним димом внаслідок обстрілу.

Мер Андрій Садовий повідомив, що через масовану ворожу атаку громадський транспорт поки не виїжджає на маршрути. Також, за його словами, частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку.

Наслідки обстрілу з'ясовуються.

Нагадаємо, у ніч проти 5 жовтня російські війська здійснили комбіновану атаку на Запоріжжя, застосувавши дрони-камікадзе Shahed та керовані авіабомби. За попередніми даними, ворог завдав щонайменше десять ударів по місту.

На території одного з місцевих підприємств виникла потужна пожежа, над ліквідацією якої працюють рятувальники. Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя понад 73 тис. абонентів знеструмлені.

