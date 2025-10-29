Головна Світ Соціум
Дрони атакували хімічний завод у Ставропольському краю

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Дрони атакували хімічний завод у Ставропольському краю
фото: Supernova+

«Ставролен» є одним з найбільших у Росії виробників поліетилену низького тиску та поліпропілену.

У ніч на 29 жовтня над територією Росії було зафіксовано велику кількість безпілотників, серед яких одна з цілей атаки стала хімічне підприємство ТОВ «Ставролен» у Будьоновську, Ставропольський край. Завод входить до складу групи «Лукойл» і є важливим виробником поліетилену, поліпропілену, бензолу та інших нафтохімічних матеріалів. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».

«Ставролен» є одним з найбільших у Росії виробників поліетилену низького тиску та поліпропілену. Продукція заводу використовується не тільки в цивільних галузях, але й має важливе значення для військової економіки Росії, оскільки є критично необхідною для забезпечення техніки, упаковки, транспортування та полевого інженерного забезпечення.

Дрони атакували хімічний завод у Ставропольському краю фото 1

Завод працює в режимі повного циклу, виробляючи полімери від отримання сировини до випуску готових пластикових продуктів, таких як технічні полімери для труб, тари, медичних виробів та інших важливих матеріалів подвійного призначення.
 
Нагадаємо, у ніч на 12 серпня дрони атакували російський Ставрополь. За попередніми даними, під прицілом опинився місцевий завод «Монокристалл».

За повідомленням очевидців, було зафіксовано кілька вибухів на околицях підприємства. Завод хімічної промисловості «Монокристалл» є одним із основних виробників сапфіру для оптоелектронної промисловості.

