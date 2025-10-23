Зеленський пояснив, за якої умови можливе припинення вогню

Глава держави наголосив, що припинення вогню в Україні є можливим

Президент Володимир Зеленський вважає, що усім потрібне припинення вогню в Україні. Однак для цього необхідно більше тиснути на Росію. Про це повідомляє «Главком» на заяву українського лідера.

Зеленський прибув у Брюссель на засідання Європейської ради. Перед зустріччю він провів короткий спільний брифінг із президентом Євроради Антоніу Коштою. Відповідаючи на запитання журналістів, глава держави наголосив, що припинення вогню є можливим. Глава держави додав, що переговори мають дуже важливе значення й Україна потребує справедливих обговорень і тривалого миру.

«Я думаю, що всім потрібне припинення вогню. Але потрібен більший тиск на Росію для припинення вогню. Ми готові підтримати припинення вогню та будь-який формат переговорів», – зазначив він.

Президент також прокоментував питання передачі ракет Tomahawk Україні. За його словами, це дуже делікатне рішення і воно дещо схоже на ситуацію із санкціями. Зеленський пояснив, що раніше введення санкцій здавалося нереальним, але зараз українці бачать рішення. На його думку, щодо далекобійного озброєння буде таке ж рішення в майбутньому, але це залежить від американської сторони.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита до припинення вогню та мирного врегулювання шляхом дипломатії, однак не прийме жодних домовленостей, які передбачають поступки РФ.