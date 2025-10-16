Головна Скотч Шоу-біз
Російський чиновник заявив про «зв’язки» Алли Пугачової з британськими спецслужбами

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У вересні Алла Пугачова дала перше велике інтерв'ю після початку повномасштабної війни
ФПБК неодноразово просив російську владу визнати співачку іноземним агентом

Керівник федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією (ФПБК) РФ Віталій Бородін повідомив про розслідування можливого зв'язку російської співачки Алли Пугачової з іноземними спецслужбами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RT.

«Ми зараз проводимо розслідування щодо Пугачової. Вважаємо, що вона має зв'язки з іноземними спецслужбами. І я припускаю, що її останнє інтерв'ю було організовано спецслужбами Великої Британії», – сказав Бородін.

За словами Бородіна, все відбувалося під контролем британських спецслужб, а Пугачова, за деякими даними, отримала за це близько $2 млн від Михайла Ходорковського (колишній голова нафтової компанії «ЮКОС», 2005 року був засуджений російським судом на вісім років за податкові злочини і шахрайство, – «Главком»).

Крім того, Бородін додав, що ФПБК неодноразово просив визнати співачку іноземним агентом, а також написав на неї ряд звернень про порушення кримінальної справи.

«У нас є закони, є кримінальний кодекс, є конституція, начебто все є, але, швидше за все, немає політичної волі. Якби звичайна людина вийшла і сказала на весь світ, що підтримує Дудаєва (колишній президент Чеченської Республіки Ічкерія, – «Главком»), її б відразу заарештували. А у Пугачової інший статус», – зазначив глава ФПБК.

Нагадаємо, російська співачка Алла Пугачова дала перше велике інтерв'ю після початку повномасштабної війни. В майже чотиригодинному відео 76-річна артистка розповіла про виїзд з РФ

Згодом Алла Пугачова 16 вересня опублікувала в Instagram новий допис, який викликав багато обговорень. Ця заява з’явилася після хвилі критики, яка обрушилася на артистку через її нещодавнє інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій.

Теги: росія Велика Британія Алла Пугачова

