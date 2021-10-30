Півень починає клювати. У Червонограді черга на вакцинацію розтягнулася на цілу вулицю
Люди прийшли до центру із самого ранку у суботу
У місті Червоноград, що на Львівщині, уранці 30 жовтня утворилася величезна черга до центру вакцинації від Covid-19. Вервечка людей, охочих зробити щеплення, розтягнулася на цілу вулицю. Відповідне відео оприлюднили у Facebook-групі «Підслухано в Червонограді».
Водночас у коментарях зауважують, що у центрі працює 5 кабінетів щеплення, тому черга просуватиметься швидко.
«А літом можна було прийти і до години часу вакцинуватись», – пишуть у коментарях.
«Ну хоть надворі стоять, а не одне одному на голові в приміщенні», – знаходять позитив користувачі.
«Півень починає клювати», – зауважив Сергій Семенюк.
Нагадаємо, із суботи, 30 жовтня кількість областей України у «червоній» зоні карантину зросла до 15. Відсьогодні локдаун почав діяти у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях.
Раніше також у Івано-Франківську після закриття центру вакцинації в ТРЦ «Панорама Plaza» охочі отримати щеплення від коронавірусу заблокували медиків. Вимагали зробити укол усім, хто стояв у черзі.
Крім того, після оголошення жорсткого карантину у столичних пунктах вакцинації величезні черги.
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