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    Півень починає клювати. У Червонограді черга на вакцинацію розтягнулася на цілу вулицю

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    Люди, що не подбали про щеплення раніше, змушені наражатися на небезпеку у довгих чергах - Півень починає клювати. У Червонограді черга на вакцинацію розтягнулася на цілу вулицю
    Люди, що не подбали про щеплення раніше, змушені наражатися на небезпеку у довгих чергах
    Фото: скріншот із відео

    Люди прийшли до центру із самого ранку у суботу

    У місті Червоноград, що на Львівщині, уранці 30 жовтня утворилася величезна черга до центру вакцинації від Covid-19. Вервечка людей, охочих зробити щеплення, розтягнулася на цілу вулицю. Відповідне відео оприлюднили у Facebook-групі «Підслухано в Червонограді».

    Водночас у коментарях зауважують, що у центрі працює 5 кабінетів щеплення, тому черга просуватиметься швидко.

    «А літом можна було прийти і до години часу вакцинуватись», – пишуть у коментарях.

    «Ну хоть надворі стоять, а не одне одному на голові в приміщенні», – знаходять позитив користувачі.

    «Півень починає клювати», – зауважив Сергій Семенюк.

    Нагадаємо, із суботи, 30 жовтня кількість областей України у «червоній» зоні карантину зросла до 15. Відсьогодні локдаун почав діяти у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

    Раніше також у Івано-Франківську після закриття центру вакцинації в ТРЦ «Панорама Plaza» охочі отримати щеплення від коронавірусу заблокували медиків. Вимагали зробити укол усім, хто стояв у черзі.

    Крім того, після оголошення жорсткого карантину у столичних пунктах вакцинації величезні черги.

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    Теги: щеплення феномен Сергій Семенюк
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    Півень починає клювати. У Червонограді черга на вакцинацію розтягнулася на цілу вулицю