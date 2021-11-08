У Росії від коронавірусу помер 55-річний колишній урядовець

Шматко в часи урядування Юлії Тимошенко брав участь у газових перемовинах з Україною

Ексміністр енергетики РФ Сергій Шматко помер у коронавірусній лікарні, йому було 55 років. Про це повідомляє Baza.

55-річного політика тиждень тому було госпіталізовано з коронавірусом, і ввечері 7 листопада він помер у реанімації.

Сергій Шматко очолював Міненерго РФ із 2008 до 2012 року.

2013-го його призначили на посаду спеціального представника президента Росії з питань міжнародного співробітництва в галузі електроенергетики.

Шматко в часи урядування Юлії Тимошенко брав участь у газових перемовинах з Україною.

Зазначимо, що у Росії постійно збільшується антирекорд смертей від коронавірусу.

Нагадаємо, в Росії ввели загальний масковий режим. Громадяни країни повинні носити маски в місцях масового перебування, в транспорті, на стоянках і в ліфтах.