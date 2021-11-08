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    У Росії від коронавірусу помер 55-річний колишній урядовець

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    Помер колишній міністр енергетики Росії Сергій Шматко - У Росії від коронавірусу помер 55-річний колишній урядовець
    Помер колишній міністр енергетики Росії Сергій Шматко
    фото з відкритих джерел

    Шматко в часи урядування Юлії Тимошенко брав участь у газових перемовинах з Україною

    Ексміністр енергетики РФ Сергій Шматко помер у коронавірусній лікарні, йому було 55 років. Про це повідомляє Baza.

    55-річного політика тиждень тому було госпіталізовано з коронавірусом, і ввечері 7 листопада він помер у реанімації.

    Сергій Шматко очолював Міненерго РФ із 2008 до 2012 року.

    2013-го його призначили на посаду спеціального представника президента Росії з питань міжнародного співробітництва в галузі електроенергетики.

    Шматко в часи урядування Юлії Тимошенко брав участь у газових перемовинах з Україною.

    Зазначимо, що у Росії постійно збільшується антирекорд смертей від коронавірусу.

    Нагадаємо, в Росії ввели загальний масковий режим. Громадяни країни повинні носити маски в місцях масового перебування, в транспорті, на стоянках і в ліфтах.

    Теги: Росія політика смерть коронавірус
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    У Росії від коронавірусу помер 55-річний колишній урядовець