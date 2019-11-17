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    Політика

    Сурков зібрався приїхати в Україну аби «розрулити» ситуацію по Донбасу, – політолог

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    Помічник президента Росії Владислав Сурков - Сурков зібрався приїхати в Україну аби «розрулити» ситуацію по Донбасу, – політолог
    Помічник президента Росії Владислав Сурков

    Помічник президента Путіна розраховує у січні відвідати Україну

    Помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков має намір у січні 2019 року побувати на підконтрольній українській владі території, аби «розрулити ситуацію щодо Донбасу».

    Про це з посиланням на власні дані поінформував у неділю, 17 листопада 2019 року, політичний аналітик Юрій Романенко на своїй сторінці у Facebook.

    «У Суркова є плани приїхати сюди в складі невеликої неофіційною делегації на початку січня, щоб розрулити ситуацію щодо Донбасу», – зазначив він.

    Але, як наголошує Романенко, навряд чи даний візит вийде приховати, що викличе нові ускладнення для президента України Володимира Зеленського.

    Також есперт звертає увагу на той поспіх, з яким партія «Слуга народу» намагається ухвалити закон про особливий статус ОРДЛО, й застерігає команду президента від необдуманих та надто швидких кроків у цьому напрямку.

    «...Навіщо поспішати, якщо немає рамкових угод з Росією і європейськими партнерами в рамках Нормандії. Тому, мені здається, що Зеленський форсуючи процеси заганяє себе в пастку», – підсумував Романененко.

    Нагадаємо, дипломат Роман Безсмертний розповів про активні контакти помічника президента України Андрія Єрмака як із Сурковим, так й іншими представниками Кремля, відповідальними за російську політику в Україні.

    Як повідомлялося, депутата від «Слуги народу» викрили у співпраці з кумом Путіна.

    Донбас закон ОРДЛО Владислав Сурков
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