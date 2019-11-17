Сурков зібрався приїхати в Україну аби «розрулити» ситуацію по Донбасу, – політолог



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Помічник президента Росії Владислав Сурков

Помічник президента Путіна розраховує у січні відвідати Україну

Помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков має намір у січні 2019 року побувати на підконтрольній українській владі території, аби «розрулити ситуацію щодо Донбасу».

Про це з посиланням на власні дані поінформував у неділю, 17 листопада 2019 року, політичний аналітик Юрій Романенко на своїй сторінці у Facebook.

«У Суркова є плани приїхати сюди в складі невеликої неофіційною делегації на початку січня, щоб розрулити ситуацію щодо Донбасу», – зазначив він.

Але, як наголошує Романенко, навряд чи даний візит вийде приховати, що викличе нові ускладнення для президента України Володимира Зеленського.

Також есперт звертає увагу на той поспіх, з яким партія «Слуга народу» намагається ухвалити закон про особливий статус ОРДЛО, й застерігає команду президента від необдуманих та надто швидких кроків у цьому напрямку.

«...Навіщо поспішати, якщо немає рамкових угод з Росією і європейськими партнерами в рамках Нормандії. Тому, мені здається, що Зеленський форсуючи процеси заганяє себе в пастку», – підсумував Романененко.

Нагадаємо, дипломат Роман Безсмертний розповів про активні контакти помічника президента України Андрія Єрмака як із Сурковим, так й іншими представниками Кремля, відповідальними за російську політику в Україні.

Як повідомлялося, депутата від «Слуги народу» викрили у співпраці з кумом Путіна.