Тіло військового комісара знайшли просто на вулиці

Адміністрація міста Партизанськ сповістила, що військовий помер внаслідок зупинки серця

Військового комісара Романа Малика виявили мертвим біля паркану будинку у місті Партизанськ Приморського краю. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

Одне з місцевих видань навіть повідомило, що тіло військового комісара було «на паркані».

Адміністрація міста сповістила лише, що Малик «трагічно пішов із життя» внаслідок зупинки серця.

Telegram-канал Amur Mash із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах стверджує, що поліція розглядає версії вбивства та самогубства Малика.

Роман Малик – учасник чеченських кампаній. Після цього чоловік працював у військкоматі, обіймаючи різні посади, включаючи керівні.

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