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У Росії військового комісара знайдено мертвим біля паркану

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Росії військового комісара знайдено мертвим біля паркану
Тіло військового комісара знайшли просто на вулиці
фото з відкритих джерел

Адміністрація міста Партизанськ сповістила, що військовий помер внаслідок зупинки серця

Військового комісара Романа Малика виявили мертвим біля паркану будинку у місті Партизанськ Приморського краю. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

Одне з місцевих видань навіть повідомило, що тіло військового комісара було «на паркані».

Адміністрація міста сповістила лише, що Малик «трагічно пішов із життя» внаслідок зупинки серця.

У Росії військового комісара знайдено мертвим біля паркану фото 1

Telegram-канал Amur Mash із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах стверджує, що поліція розглядає версії вбивства та самогубства Малика.

Роман Малик – учасник чеченських кампаній. Після цього чоловік працював у військкоматі, обіймаючи різні посади, включаючи керівні.

Нагадаємо, 35-річний мобілізований росіянин Олександр Колтун із міста Братськ помер у наметовому таборі вояків у Новосибірську.

Раніше стало відомо, що помер головний редактор «Комсомольської правди» Володимир Сунгоркін. 

 

Теги: поліція чоловік

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