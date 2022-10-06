Безпощадна «могилізація». Ще один росіянин помер у таборі

35-річний росіянин раніше не мав проблем зі здоров'ям

35-річний мобілізований росіянин Олександр Колтун із міста Братськ помер у наметовому таборі вояків у Новосибірську. Про це пишуть російські ЗМІ.

Як розповіла матір померлого, чоловік вирушив у військкомат добровільно. Жінці повідомили, що її син «помер, начебто від серцевого нападу». При цьому вона запевняє, що син ніколи не скаржився на проблеми із серцем.

Жінка також закликала росіянок не відпускати синів на війну. Мовляв, у мобілізаційних частинах порядку немає: всі пиячать, вояків не годують.

У Братську у померлого росіянина залишилися дружина та шестеро дітей. Наразі буцімто встановлюється причина смерті.

У російських регіонах останнім часом сталося кілька схожих історій. Так, у Пензі 41-річний мобілізований помер під час навчальних занять на полігоні. Ще раніше вояка із Красноярська помер після конфлікту у військовій частині Омська.

Крім того, у навчальному центрі міноборони РФ у Свердловській області загинуло троє мобілізованих. Один з них наклав на себе руки в Єланському гарнізоні.

Нагадаємо, мобілізовані росіяни з Таманської дивізії, яких призвали 26 вересня, оприлюднили в мережі крик про допомогу і розповіли про нелюдські умови, в які потрапили.

Це вже далеко не перший сходий випадок. Раніше сотні мобілізованих росіян вийшли з потяга та вчинили бунт у Бєлгородській області. Вони скаржаться на хаос із мобілізацією. Їм видали зброю, однак не оформили відповідних документів та не приписали до жодної з військових частин.

Російські військові скаржаться, що вони не розуміють, куди їх везуть. Також вони заявляють про «скотське ставлення» – у пунктах збору мобілізованих вони тиждень прожили у нелюдських умовах, харчувалися тільки тим, що самі ж купили.

Напередодні кремлівський диктатор Володимир Путін вперше публічно звинуватив міноборони РФ у провалі мобілізації. Мовляв, міноборони не внесло вчасно зміни до правової бази за списком тих, хто не підпадає під мобілізацію, тож тепер буцімто доводиться вносити корективи.

Від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Тим часом у РФ порушена перша справа за ухиляння від мобілізації.

Після оголошеної «часткової» мобілізації в РФ, її територію вже покинули приблизно 700 тис. людей.

Мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Також повідомлялося, що росіяни панічно розкуповують кровоспинні засоби та заморожують сперму.