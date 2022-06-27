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    Кримінал

    На Буковині суд виніс вирок педофілу, який зґвалтував 12-річного хлопчика

    41-річний житель Чернівеччини зґвалтував 11-річного хлопчика&nbsp; - На Буковині суд виніс вирок педофілу, який зґвалтував 12-річного хлопчика
    41-річний житель Чернівеччини зґвалтував 11-річного хлопчика 
    фото ілюстративне

    Чоловіка засуджено до 11 років тюрми

    До 11 років за ґратами засуджено буковинця за зґвалтування малолітньої дитини та розповсюдження порнографії. Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної прокуратури.

    «Ювенальні прокурори Чернівецької обласної прокуратури підтримали обвинувачення стосовно річного 41-річного жителя Чернівецького району за фактом зґвалтування малолітньої дитини, а також розповсюдження порнографічної продукції (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 301 КК України)», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що у липні минулого року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік силоміць завів 12-річного хлопчика до свого будинку. Наголошував, що йому потрібна допомога з ремонту комп’ютерної техніки. Перебуваючи у помешканні, продемонстрував дитині відеозаписи зі сценами статевих актів, роздягнув та вчинив щодо неї дії сексуального характеру.

    Відомості про ґвалтівника внесено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої особи.

    «Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ Головного управління Нацполіції у Чернівецькій області», – зазначили в прокуратурі.

    Раніше суд визначив покарання двом закарпатцям, які зґвалтували 11-річну дівчинку. Одним із злочинців виявився батько малолітньої.

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    Теги: росія окупанти суд війна розслідування Україна Чернівецька область зґвалтування окупація #stoprussia
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    На Буковині суд виніс вирок педофілу, який зґвалтував 12-річного хлопчика