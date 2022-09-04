У США помер один з ініціаторів пошуку позаземних цивілізацій Френк Дрейк

Вчений у 1960 році вивів так звану «формулу Дрейка»

Піонер пошуку позаземних цивілізацій, американський астроном Френк Дрейк помер на 93-му році життя у своєму домі в Каліфорнії. Про це повідомив сайт інституту SETI.

Дрейк навчався на інженера-електронника, зацікавився астрономією, а після курсу лекцій українсько-американського вченого Отто Струве – можливістю вивчення позаземного життя. Захистивши дисертацію з радіоастрономії, наприкінці 50-х років американець розробив дослідницьку програму для 26-метрового радіотелескопа у Національній радіоастрономічній обсерваторії у Західній Віргінії.

Телескоп протягом кількох тижнів спостерігав за близькими до Сонячної системи зірками Тау Кіта та Епсілон Ерідана у пошуках радіовипромінювання, яке могло б належати розумній цивілізації.

Наприкінці 1950-х Дрейк розробив проєкт «Озма» – дослідницьку програму спостереження за найближчими до Сонця зірковими системами для пошуку радіовипромінювань, які можна було б трактувати як результат діяльності розумних істот.

Також вчений у 1960 році вивів так звану «формулу Дрейка», яка дає оцінку кількості придатних до контакту з цивілізацією Землі позаземних цивілізацій залежно від низки фізичних параметрів та рівня технологічного розвитку.

Дрейк довгий час був президентом інституту SETI, який займався пошуком сигналів позаземних цивілізацій, вивченням астрономії, астробіології, екзопланет та популяризацією науки.

Пошуки інопланетного життя не мали успіху, але роботи вченого та його колег сприяли відкриттям у радіоастрономії, комп’ютерній науці, біології та інших наукових сферах. Він був одним із перших дослідників радіаційних поясів Юпітера та атмосфери Венери. Його роботи надихнули покоління астрономів та астрофізиків у всьому світі.

Нагадаємо, 30 серпня помер перший й останній президент СРСР Михайла Горбачова.

Михайла Горбачова поховано на Новодівичому кладовищі, поруч із дружиною Раїсою. Неподалік від меморіалу родини Горбачових – могила першого президента РФ Бориса Єльцина.