У російській лікарні пацієнтку кинули на підлозі в коридорі



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Жінка була закутана в ковдри і затишно лежала на ношах Фото: Telegram-канал «Підйом»

У МОЗ пояснили, що жінка пролежала на підлозі «не більше п’яти хвилин

В одній з лікарень Орська Оренбурзької області медики залишили лежати на підлозі в коридорі пацієнтку, яку привезли на томографію.

Про це повідомляється в Telegram-каналі видання «Підйом».

У регіональному МОЗ виданню пояснили, що жінка пролежала на підлозі «не більше п’яти хвилин». В цей час медпрацівник, який доставив її в установу, нібито був зайнятий складанням документів в кабінеті комп’ютерної томографії.

У відомстві також уточнили, що жінка була закутана в ковдри і затишно лежала на ношах.