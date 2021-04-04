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    У російському Кірові на дітей під час змагань упав дах спортивної арени

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    За попередніми даними, інцидент трапився через скупчення мокрого снігу та вологи на даху комплексу - У російському Кірові на дітей під час змагань упав дах спортивної арени
    За попередніми даними, інцидент трапився через скупчення мокрого снігу та вологи на даху комплексу
    Фото: пресслужби прокуратури Кіровської області

    Обвал стався в той момент, коли на біговій доріжці були кілька легкоатлетів

    У російському Кірові під час дитячих змагань з легкої атлетики на спортсменів впав дах легкоатлетичного манежу «Вересники». У приміщенні в цей час перебували 350 людей.

    Обвал стався в той момент, коли на біговій доріжці були кілька спортсменів. Накопичена на даху тала вода полилася всередину приміщення.

    Як ідеться у повідомленні пресслужби прокуратури Кіровської області, діти не постраждали. За попередніми даними, інцидент трапився через скупчення мокрого снігу та вологи на даху комплексу.

    У прокуратурі також пообіцяли провести перевірку дій посадовців, які відповідали за безпечність приміщення.

    Також у суботу, 3 квітня, в російському місті Саратові протест мешканців багатоквартирних будинків проти високих тарифів на обслуговування житла невідомий на Toyota Land Cruiser розігнав за допомогою світло-шумової гранати.

    Нагадаємо, на Білоруському ТБ розказали, що українці шукають їжу на смітниках.

    Теги: вода діти
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