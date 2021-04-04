У російському Кірові на дітей під час змагань упав дах спортивної арени

За попередніми даними, інцидент трапився через скупчення мокрого снігу та вологи на даху комплексу

Обвал стався в той момент, коли на біговій доріжці були кілька легкоатлетів

У російському Кірові під час дитячих змагань з легкої атлетики на спортсменів впав дах легкоатлетичного манежу «Вересники». У приміщенні в цей час перебували 350 людей.

Обвал стався в той момент, коли на біговій доріжці були кілька спортсменів. Накопичена на даху тала вода полилася всередину приміщення.

Як ідеться у повідомленні пресслужби прокуратури Кіровської області, діти не постраждали. За попередніми даними, інцидент трапився через скупчення мокрого снігу та вологи на даху комплексу.

У прокуратурі також пообіцяли провести перевірку дій посадовців, які відповідали за безпечність приміщення.

Також у суботу, 3 квітня, в російському місті Саратові протест мешканців багатоквартирних будинків проти високих тарифів на обслуговування житла невідомий на Toyota Land Cruiser розігнав за допомогою світло-шумової гранати.

Нагадаємо, на Білоруському ТБ розказали, що українці шукають їжу на смітниках.