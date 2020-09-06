У російському місті повісили вітальний плакат з козаками Вермахту



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Вітальний плакат присвячений 450-річчю служіння донських козаків

Дизайнера розробив макет з ілюстрацією «Донські козаки на Балканах, 1944 рік»

У місті Новочеркаськ Ростовської області на фасад торгового центру «Арбат» помилково повісили плакат з козаками Вермахту. Про це в неділю, 6 вересня, стало відомо виданню «Підйом».

Зображення з помилкою провисіло протягом декількох годин, після цього плакат швидко зняли. Вітальний плакат присвячений 450-річчю служіння донських козаків Росії.

За словами т.в.о. голови міської адміністрації Юрія Лисенка, місцева влада «визнала подію не умислом, а технічною помилкою». Він заявив, що керівництво торгового центру самостійно знайшло дизайнера, який розробив макет з ілюстрацією художника Дмитра Згонника «Донські козаки на Балканах, 1944 рік».

«В оригіналі на картині зображені два козака, на шапках яких можна розгледіти кокарди з орлами, свастиками, червоними колами і вінками з дубового листя, проте на макеті ніяких відзнак на формі персонажів не було», – пояснив Лисенко.

Керуючий «Арбатом» Геннадій Веренич в свою чергу сказав, що сталася «груба помилка» через недосвідченість дизайнера. Він вибачився перед городянами. Незабаром цей банер замінить новий, на ньому будуть зображені козаки під час параду на соборній площі.