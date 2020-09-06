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    У світі

    У російському місті повісили вітальний плакат з козаками Вермахту

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    Вітальний плакат присвячений 450-річчю служіння донських козаків - У російському місті повісили вітальний плакат з козаками Вермахту
    Вітальний плакат присвячений 450-річчю служіння донських козаків

    Дизайнера розробив макет з ілюстрацією «Донські козаки на Балканах, 1944 рік»

    У місті Новочеркаськ Ростовської області на фасад торгового центру «Арбат» помилково повісили плакат з козаками Вермахту. Про це в неділю, 6 вересня, стало відомо виданню «Підйом».

    Зображення з помилкою провисіло протягом декількох годин, після цього плакат швидко зняли. Вітальний плакат присвячений 450-річчю служіння донських козаків Росії.

    За словами т.в.о. голови міської адміністрації Юрія Лисенка, місцева влада «визнала подію не умислом, а технічною помилкою». Він заявив, що керівництво торгового центру самостійно знайшло дизайнера, який розробив макет з ілюстрацією художника Дмитра Згонника «Донські козаки на Балканах, 1944 рік».

    «В оригіналі на картині зображені два козака, на шапках яких можна розгледіти кокарди з орлами, свастиками, червоними колами і вінками з дубового листя, проте на макеті ніяких відзнак на формі персонажів не було», – пояснив Лисенко.

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    Керуючий «Арбатом» Геннадій Веренич в свою чергу сказав, що сталася «груба помилка» через недосвідченість дизайнера. Він вибачився перед городянами. Незабаром цей банер замінить новий, на ньому будуть зображені козаки під час параду на соборній площі.

    Росія місцева влада неонацисты
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