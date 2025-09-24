Головна Світ Політика
Зеленський розповів, де Україна пропонувала Росії провести переговори на рівні лідерів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Зеленський: Ми пропонували зустріч у Туреччині, Саудівській Аравії, Катарі, в Європі, у нейтральних країнах, як-от Австрія чи Швейцарія
фото: Володимир Зеленський/Telegram-канал

Володимир Зеленський зазначив, що готовий зустрітися з Путіним у будь-якій точці світу, але не в Москві

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та інші держави пропонували Росії переговори на рівні лідерів навіть у Казахстані. Про це він розповів в інтерв'ю американському телеканалу Fox News, інформує «Главком».

Зеленський наголосив, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у будь-якій точці світу, але не в Москві, як той пропонував раніше.

«І команди Трампа, і моя команда, європейці, включно з Макроном та іншими лідерами, і президент Туреччини, всі ми пропонували зустріч у Туреччині, Саудівській Аравії, Катарі, в Європі, у нейтральних країнах, як-от Австрія чи Швейцарія. Ми казали: Навіть якщо ви хочете десь на кшталт Казахстану. Ми готові», – розповів він.

Раніше Трамп зізнався, що спочатку вважав, що йому буде легко зупинити війну, але це виявилося складним завданням через «незбагненну ненависть» між президентами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

За словами американського лідера, «вони так сильно ненавидять один одного, що не можуть дихати», тому він, ймовірно, буде змушений вести всі переговори самостійно. На запитання про терміни, Трамп відповів, що перемовини відбудуться «відносно скоро».

Також президент США Дональд Трамп заявив, що санкції, запроваджені країнами Європейського Союзу проти Росії, є недостатньо жорсткими, і закликав європейських партнерів посилити обмеження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

Трамп, звертаючись до європейських країн як до своїх друзів, висловив обурення тим, що вони продовжують купувати російську нафту. На його думку, НАТО та європейські країни повинні об'єднатися, щоб запровадити ефективніші санкції.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп, найімовірніше, не запроваджуватиме санкції проти Росії. Причиною є те, що деякі європейські країни не виконають його головні вимоги. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

У виданні нагадали, що раніше Трамп висунув умови для введення нових санкцій проти Росії. Він заявив, що зробить це тільки в тому разі, якщо всі країни-члени НАТО вчинять так само. Також він зажадав, щоб усі члени Альянсу припинили закупівлі російської нафти і ввели високі мита для Китаю.

Крім того, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Конгрес готовий запровадити нові санкції проти Росії, але це станеться лише після погодження з президентом Дональдом Трампом. Про це він розповів в інтерв'ю для CBS News, інформує «Главком».

Ця заява пролунала на тлі обговорень ініціатив сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який висловив готовність Конгресу ухвалити жорсткі обмеження проти РФ. Зокрема, Грем зробив цю заяву після того, як російські безпілотники вторглися на територію Польщі. Він також підтримав пропозицію Трампа ввести 100% мито для Індії та Китаю, щоб вони припинили купувати російську нафту, що, на його думку, може змусити Росію закінчити війну в Україні.

Проте, раніше сенатор-демократ Річард Блюменталь у своїй статті для Wall Street Journal написав, що Конгрес США може не очікувати на схвалення президента Дональда Трампа для ухвалення нових антиросійських санкцій, передає «Главком».

За словами Блюменталя, законопроєкт, розроблений ним та сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, має підтримку 85 сенаторів з усього політичного спектру. Документ спрямований на те, щоб завдати необхідного удару по двигуну російської військової машини – торгівлі нафтою.

Теги: росія путін Володимир Зеленський переговори

