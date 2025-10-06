Головна Світ Політика
search button user button menu button

Переговори щодо Гази: ХАМАС та Ізраїль зібралися в Єгипті

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Переговори щодо Гази: ХАМАС та Ізраїль зібралися в Єгипті
Переговори можуть тривати щонайменше кілька днів, якщо не довше
фото: Reuters

Сторони обговорють план Трампа

Представники ХАМАС прибули до Єгипту в понеділок, 6 жовтня, для переговорів з Ізраїлем. Переговори відбуваються за посередництва США та зосереджені на припиненні дворічної війни в Газі і звільненні заручників згідно з 20-пунктним планом, запропонованим президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ізраїльська делегація, до складу якої входять представники розвідувальних служб Моссад і Шин Бет, має прибути до єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх пізніше.

Як зазначає видання, переговори розпочалися на тлі глибокої взаємної недовіри та очікувань, що швидке укладення угоди є малоймовірним.

Ізраїль, згідно з планом Трампа, вимагає роззброєння палестинського угруповання. ХАМАС наполягає, що це неможливо, доки Ізраїль не припинить окупацію та не буде створена палестинська держава. Делегація ХАМАС, яку очолює лідер у вигнанні Халіль Аль-Хайя, вимагає виведення ізраїльських військ із Гази та остаточного припинення вогню. Палестинці прагнуть уточнити механізм обміну заручників (як живих, так і загиблих) на палестинських в'язнів, які утримуються в Ізраїлі. У Газі залишається 48 заручників, 20 з яких живі.

Видання підкреслює, що посадовець, обізнаний з переговорним процесом, зазначив, що метою є досягнення всеохоплюючої угоди, тому переговори можуть тривати щонайменше кілька днів, якщо не довше.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу перебуває під зростаючим тиском з боку сімей заручників та громадськості вимагає припинення війни. Ультраправі міністри, такі як міністр фінансів Бецалель Смотрич, погрожують поваленням уряду, якщо військова кампанія, спрямована на знищення ХАМАС, буде припинена.

Попри складнощі, Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав переговори більш перспективними, ніж попередні, оскільки вони вперше стосуються «життєсприйнятного політичного рішення».

Президент Трамп, зі свого боку, висловив оптимізм, написавши в соціальних мережах: «Мені сказали, що перший етап має бути завершено цього тижня, і я прошу всіх діяти швидко».

План Трампа, який отримав підтримку західних та арабських держав, є найпросунутішою спробою зупинити війну , найдовшу, найруйнівнішу та найсмертоноснішу за всі покоління конфліктів між Ізраїлем та палестинцями.

Як відомо, угруповання ХАМАС погодилося передати свою зброю органу під міжнародним наглядом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

США надали ХАМАСу гарантії, що Ізраїль не відновить війну та виведе підрозділи Армії оборони Ізраїлю з сектору Гази. «Джерела стверджують, що ХАМАС погодився передати свою зброю палестино-єгипетському органу під міжнародним наглядом», – йдеться в повідомленні.

За інформацією Bloomberg, представники Ізраїлю та угруповання ХАМАС проведуть переговори щодо сектора Гази та мирного плану президента США Трампа 6 жовтня у Єгипті. Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф та американський бізнесмен та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер теж вирушили до Єгипту для участі в цих переговорах.

Читайте також:

Теги: ХАМАС Ізраїль війна Єгипет переговори США сектор Гази

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ХАМАС у відповіді на план Трампа погодився на звільнення заручників
Ізраїль готується до першого етапу плану Трампа щодо Гази для звільнення заручників
4 жовтня, 04:34
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2025 року
28 вересня, 08:23
Трамп вихваляв прогрес, досягнутий з моменту його повернення до Білого дому
Трамп розхвалив США на Генасамблеї ООН
23 вересня, 17:23
Трамп звернувся до Конгресу з проханням про схвалення продажу Ізраїлю військової техніки
Адміністрація Трампа планує продати Ізраїлю зброю на $6,4 млрд – Reuters
20 вересня, 05:35
За словами прикордонника, чоловік прибув до США, де зможе попрощатися зі своєю донькою
Батько вбитої у США Ірини Заруцької виїхав з України – Держприкордонслужба
17 вересня, 15:33
Трамп мстить робітникам ЦРУ, які визнали, що Росія втручалася у вибори 2016 року
Дії Трампа «засліплюють» США щодо російської загрози – The Telegraph
14 вересня, 02:23
Охорона вивела Трампа зі сцени в Неваді після повідомлення про загрозу в натовпі
Секретна служба США посилить заходи безпеки на подіях за участі Трампа
11 вересня, 18:13
Юридична команда Трампа назвала справу «полюванням на відьом»
Більше $80 млн: Трампу доведеться заплатити штраф за наклеп на журналістку
9 вересня, 03:45
Вікторії Гребенюк було 32 роки
У Києві під час атаки РФ загинула жінка та її двомісячний малюк: що про них відомо
7 вересня, 17:59

Політика

Переговори щодо Гази: ХАМАС та Ізраїль зібралися в Єгипті
Переговори щодо Гази: ХАМАС та Ізраїль зібралися в Єгипті
Меркель вважає, що агресію Путіна викликав коронавірус
Меркель вважає, що агресію Путіна викликав коронавірус
Прем’єр Франції, який пробув на посаді менше ніж місяць, подав у відставку
Прем’єр Франції, який пробув на посаді менше ніж місяць, подав у відставку
Париж почав розслідування через вбивство окупантами французького журналіста
Париж почав розслідування через вбивство окупантами французького журналіста
Ізраїль вдруге депортує Грету Тунберг
Ізраїль вдруге депортує Грету Тунберг
Рубіо розповів, хто може стати наступником Трампа на посаді президента
Рубіо розповів, хто може стати наступником Трампа на посаді президента

Новини

Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua