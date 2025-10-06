Переговори щодо Гази: ХАМАС та Ізраїль зібралися в Єгипті

Переговори можуть тривати щонайменше кілька днів, якщо не довше

Сторони обговорють план Трампа

Представники ХАМАС прибули до Єгипту в понеділок, 6 жовтня, для переговорів з Ізраїлем. Переговори відбуваються за посередництва США та зосереджені на припиненні дворічної війни в Газі і звільненні заручників згідно з 20-пунктним планом, запропонованим президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ізраїльська делегація, до складу якої входять представники розвідувальних служб Моссад і Шин Бет, має прибути до єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх пізніше.

Як зазначає видання, переговори розпочалися на тлі глибокої взаємної недовіри та очікувань, що швидке укладення угоди є малоймовірним.

Ізраїль, згідно з планом Трампа, вимагає роззброєння палестинського угруповання. ХАМАС наполягає, що це неможливо, доки Ізраїль не припинить окупацію та не буде створена палестинська держава. Делегація ХАМАС, яку очолює лідер у вигнанні Халіль Аль-Хайя, вимагає виведення ізраїльських військ із Гази та остаточного припинення вогню. Палестинці прагнуть уточнити механізм обміну заручників (як живих, так і загиблих) на палестинських в'язнів, які утримуються в Ізраїлі. У Газі залишається 48 заручників, 20 з яких живі.

Видання підкреслює, що посадовець, обізнаний з переговорним процесом, зазначив, що метою є досягнення всеохоплюючої угоди, тому переговори можуть тривати щонайменше кілька днів, якщо не довше.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу перебуває під зростаючим тиском з боку сімей заручників та громадськості вимагає припинення війни. Ультраправі міністри, такі як міністр фінансів Бецалель Смотрич, погрожують поваленням уряду, якщо військова кампанія, спрямована на знищення ХАМАС, буде припинена.

Попри складнощі, Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав переговори більш перспективними, ніж попередні, оскільки вони вперше стосуються «життєсприйнятного політичного рішення».

Президент Трамп, зі свого боку, висловив оптимізм, написавши в соціальних мережах: «Мені сказали, що перший етап має бути завершено цього тижня, і я прошу всіх діяти швидко».

План Трампа, який отримав підтримку західних та арабських держав, є найпросунутішою спробою зупинити війну , найдовшу, найруйнівнішу та найсмертоноснішу за всі покоління конфліктів між Ізраїлем та палестинцями.

Як відомо, угруповання ХАМАС погодилося передати свою зброю органу під міжнародним наглядом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

США надали ХАМАСу гарантії, що Ізраїль не відновить війну та виведе підрозділи Армії оборони Ізраїлю з сектору Гази. «Джерела стверджують, що ХАМАС погодився передати свою зброю палестино-єгипетському органу під міжнародним наглядом», – йдеться в повідомленні.

За інформацією Bloomberg, представники Ізраїлю та угруповання ХАМАС проведуть переговори щодо сектора Гази та мирного плану президента США Трампа 6 жовтня у Єгипті. Спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф та американський бізнесмен та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер теж вирушили до Єгипту для участі в цих переговорах.