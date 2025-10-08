Головна Світ Економіка
Reuters розповів, коли Росія побудує газопровід в Китай

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія переорієнтовує свої енергетичні ресурси на азійські ринки після втрати європейського через санкції

Росії знадобиться не менше п’яти років на будівництво газопроводу до Китаю і ще стільки ж – для поступового збільшення обсягів поставок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Гендиректор «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що під час нещодавнього візиту Володимира Путіна до Китаю було підписано «юридично зобов’язуючий меморандум» щодо будівництва газопроводу «Сила Сибіру-2».

Як зазначає агентство, цей крок демонструє спробу Москви переорієнтувати свої енергетичні ресурси на азійські ринки після втрати європейського, колишнього головного споживача російського газу, через західні санкції.

Раніше графік будівництва не оприлюднювався. За даними Reuters, ключові умови майбутньої угоди поки що не узгоджені. Передбачається, що газопровід проходитиме через територію Монголії та щорічно постачатиме до 50 млрд кубометрів газу з арктичного регіону Ямал.

Два джерела у галузі повідомили, що навіть якщо домовленості буде досягнуто наступного року, зведення трубопроводу та запуск поставок займуть близько п’яти років. Ще п’ять років знадобиться, щоб вийти на заплановані обсяги.

Обізнане джерело уточнило, що «Газпром» не розраховує досягти навіть половини пропускної здатності нового маршруту до 2034-2035 років, якщо поставки почнуться після 2031-го.

На думку аналітиків Оксфордського інституту енергетичних досліджень, якщо угоду буде укладено у 2026 році, перші поставки можуть стартувати наприкінці 2030-го або у 2031-му, а значне нарощування обсягів очікується до 1 січня 2035 року.

Як повідомлялося, Росія стає все більш залежною від Китаю, оскільки вимушена продавати природний газ Пекіну за цінами, які значно нижчі, ніж для Туреччини та своїх нечисленних європейських клієнтів. Про це свідчать прогнози Мінекономіки РФ.

Згідно з цими прогнозами, протягом найближчих трьох років ціна на газ для Китаю буде мінімум на 27% нижчою, ніж для західних ринків. У 2025 році очікується, що цей розрив зросте до 38%.

Середня вартість експорту до КНР оцінюється в $248 за тисячу кубометрів. Для європейських і турецького ринків ця ціна складатиме $402 за тисячу кубометрів.

Раніше стало відомо, що «Нафтогаз» проводить переговори з низкою американських виробників щодо прямих контрактів на постачання скрапленого природного газу. 

