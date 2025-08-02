США закликали Україну й Росію прийняти мирний план Трампа

Ші: Якщо ця вимога не буде виконана, Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів задля забезпечення миру

У разі відмови від мирного плану США обіцяють нові кроки

Президент США Дональд Трамп запропонував Росії та Україні варіант завершення війни, і Сполучені Штати закликають обидві країни прийняти його. Про це заявила тимчасова повірена у справах США в ООН Дороті Ші під час засідання Ради Безпеки ООН, повідомляє «Главком».

У зв’язку з ескалацією повітряних атак з боку Росії та зростанням кількості жертв серед мирного населення, 29 липня президент Трамп чітко наголосив на необхідності укладення мирної угоди між сторонами впродовж десяти днів.

«Якщо ця вимога не буде виконана, Сполучені Штати готові вжити додаткових заходів задля забезпечення миру. Президент Трамп пропонує Україні та Росії можливий вихід із конфлікту. Ми ще раз наполегливо закликаємо сторони скористатися цією можливістю», – наголосила Ші.

Вона підкреслила, що перемога над війною є спільним добром для обох народів – і російського, і українського. Також дипломатка звернулася до членів ООН із закликом долучитися до цих мирних ініціатив.

Окремо Ші повідомила, що протягом липня Росія випустила по Україні 6400 безпілотників – це на 18% більше, ніж у червні (5438 дронів). Вона наголосила, що такі атаки мають бути припинені.

Раніше ми писали, що Європейський Союз закликав держави-члени Ради Безпеки ООН посилити тиск на Російську Федерацію, щоб змусити її зупинити війну проти України. Про це заявив тимчасовий повірений у справах Делегації ЄС при ООН Даніель Бек, повідомляє «Главком».

«Ми закликаємо Раду Безпеки чинити максимальний тиск для припинення вогню. Це створить умови для змістовних переговорів, спрямованих на припинення агресивної війни Росії та досягнення всеохопного, справедливого і тривалого миру, заснованого на принципах Статуту ООН і міжнародного права», – наголосив дипломат під час засідання Радбезу.

Нагадаємо, Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН із проханням терміново провести окреме засідання, щоб обговорити масштабний нічний ракетно-дроновий удар Росії по Києву, що стався у ніч на 31 липня. Про це заявила заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин у коментарі для Укрінформу, повідомляє «Главком».

Вона зазначила, що під час скликаного Росією засідання Радбезу ООН Україна виступила з вимогою провести окреме засідання щодо реальних загроз миру й безпеці. За її словами, Київ сподівається на оперативну реакцію.