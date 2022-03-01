  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Ще одна країна підтримала негайний вступ України до ЄС

    28 лютого, Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС - Ще одна країна підтримала негайний вступ України до ЄС

    28 лютого, Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС

    фото: dt.ua

    Румунія повністю підтримує інтеграцію України

    Влада Румунії підтримала негайне надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Про це повідомив президента Румунії Клауса Йоханніса у Twitter.

    «Румунія повністю підтримує інтеграцію України, а також Республіки Молдова та Грузії до Європейського союзу. Місце цих партнерів ЄС – у європейській сім'ї, і Румунія зробить усе можливе, щоб це стало реальністю», – написав він.

    Нагадаємо, у понеділок, 28 лютого, Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС. Заявку вже зареєстрували й навіть почали процедуру розгляду. Представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов повідомив у Тwitter, що вручив заявку на членство офіційному представнику Франції в ЄС Філіпу Легліз-Коста. Україна має вступити до Європейського союзу, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. Про це вона сказала, відповідаючи на питання про масові акції солідарності, які пройшли по всій Європі на підтримку України, в яку в четвер вранці вторглися російські війська Володимира Путіна.

    Теги: ЄС Молдова Румунія Володимир Зеленський #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ще одна країна підтримала негайний вступ України до ЄС