Ще одна країна підтримала негайний вступ України до ЄС

Румунія повністю підтримує інтеграцію України

Влада Румунії підтримала негайне надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Про це повідомив президента Румунії Клауса Йоханніса у Twitter.

«Румунія повністю підтримує інтеграцію України, а також Республіки Молдова та Грузії до Європейського союзу. Місце цих партнерів ЄС – у європейській сім'ї, і Румунія зробить усе можливе, щоб це стало реальністю», – написав він.

Нагадаємо, у понеділок, 28 лютого, Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС. Заявку вже зареєстрували й навіть почали процедуру розгляду. Представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов повідомив у Тwitter, що вручив заявку на членство офіційному представнику Франції в ЄС Філіпу Легліз-Коста. Україна має вступити до Європейського союзу, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. Про це вона сказала, відповідаючи на питання про масові акції солідарності, які пройшли по всій Європі на підтримку України, в яку в четвер вранці вторглися російські війська Володимира Путіна.