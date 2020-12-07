У Румунії відбулися парламентські вибори: за попередніми підсумками лідирує опозиція

Спостерігачі відзначають, що незалежно від цього жодній з партій не вдасться заручитися парламентською більшістю і доведеться формувати коаліційний уряд

У неділю, 6 грудня, в Румунії пройшли парламентські вибори, за даними екзит-полів перемогу з мінімальною перевагою здобуває опозиція.

За даними Digi 24, після обробки 95% бюлетенів Опозиційна Соціал-демократична партія Румунії набирає 29,8% голосів, правляча Національна ліберальна партія поки отримує 25,11%, а об'єднання Союз порятунку Румунії - Партії свободи, єдності і солідарності заручиться підтримкою 14,5% виборців.

Телеканал наголошує, що п’ятивідсотковий бар'єр повинні пройти ще дві партії - Альянс за єдність румунів (8,7%) і Демократичний союз угорців Румунії (6%).

Лідер націонал-лібералів діючий прем'єр Румунії Людовик Орбан вважає, що перемогу здобула його партія. Він засновує свою заяву на тому, що екзит-поли не враховують голоси, подані після 19:30, а також результати голосування 260 тис. громадян Румунії за кордоном. Тому для визначення переможця необхідно дочекатися офіційних результатів.

Спостерігачі відзначають, що незалежно від цього жодній з партій не вдасться заручитися парламентською більшістю і доведеться формувати коаліційний уряд.

Виборці голосували за 136 сенаторів і 329 депутатів парламенту, вибираючи зі 7 136 кандидатів.

Явка на виборах склала 32% і стала найнижчою за останні 30 років, відзначають ЗМІ. Це частково пояснюється пандемією коронавірусу.