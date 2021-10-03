У Бразилії відбулися масові протести з вимогою відставки президента

Протести спалахнули на тлі нової хвилі коронавірусу та недостатньої кількості вакцини у країні

Протестувальники називають президента Болсонару «народовбивцею»

У Бразилії напередодні десятки тисяч людей у понад 90 містах вийшли на акції протесту проти уряду президента Жаіра Болсонару. Як повідомляє Deutche Welle , учасники демонстрацій вимагали імпічменту Болсонару, закупівлі додаткових вакцин проти коронавірусу і забезпечення робочих місць під час пандемії.

Демонстранти несли плакати і транспаранти з написами: «Болсонару – геть звідси!», «Болсонару – народовбивця!».

Учасники акцій називали главу Палати депутатів Артура Ліру спільником президента країни, оскільки незважаючи на те, що в його компетенції почати процедуру імпічменту проти Болсонару, він на цей крок не йде.

Болсонару з самого початку пандемії применшував значення коронавірусу і виступав проти запровадження профілактичних заходів і обмежень.

Він також брав під сумнів сенс вакцинації і неодноразово підкреслював, що сам він ще не робив щеплення.

Наразі щодо Болсонару і його дій у зв'язку із пандемією вже ведеться розслідування парламентської комісії.

Суботня демонстрація в Бразилії стала п'ятою за рахунком акцією протесту проти Болсонару з травня 2021 року.

До слова, раніше президент Бразилії Жаір Болсонару, який прибув в Нью-Йорк, щоб взяти участь у генеральній асамблеї ООН, був змушений вечеряти на вулиці – його не пустили в ресторан через відсутність щеплення від коронавірусу.

Нагадаємо,що раніше президент Бразилії Жаір Болсонару був засуджений до штрафу за участь у масовому заході без маски в Сан-Паулу. Йому довелося заплатити 108 доларів.

У грудні 2020 року президент Бразилії відмовився вакцинуватися від Covid-19.

Раніше 65-річний Болсонару неодноразово брав під сумнів реальність пандемії Covid-19 і порушував соціальну дистанцію. Влітку він перехворів коронавірусною інфекцією.

На початку липня у президента Бразилії з’явилася лихоманка й 7 липня у нього вперше підтвердили Covid-19. З того часу Болсонару працювував з дому й не відвідував громадські заходи.