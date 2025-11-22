Дрони уразили нафтозавод у Сизрані та підстанцію у Криму (відео)

Безпілотники підлітали до об'єкта на низькій висоті

Місцеві мешканці повідомляли про серію вибухів

У ніч на 22 листопада російські об'єкти нафтопереробної та енергетичної інфраструктури вкотре стали ціллю масованої атаки безпілотних літальних апаратів. Ударів зазнали місто Сизрань у Самарській області РФ та тимчасово окупований Красноперекопськ у Криму. Про це повідомляє «Главком».

Вибухи на Сизранському НПЗ

За повідомленнями місцевих жителів, у Сизрані, прогриміла серія вибухів. Свідки повідомили про 8–10 потужних вибухів у північній частині міста.

Головною ціллю, за попередніми даними, став місцевий нафтопереробний завод (НПЗ). Російські канали стверджують, що безпілотники підлітали до об'єкта на низькій висоті, ймовірно, з боку річки Волга. Наразі офіційні дані про масштаби руйнувань та пожежі, а також можливі жертви внаслідок нічної атаки, уточнюються.

Ураження енергосистеми у Криму

Одночасно з подіями в Самарській області, у тимчасово окупованому Криму було зафіксовано ураження об'єкта енергетичної інфраструктури.

У місті Красноперекопськ атаковано підстанцію «Красноперекопськ 220кВ». Це об'єкт, який живить значну частину півночі півострова. Підстанція розташована поблизу Кримського содового заводу, який, також міг бути потенційною ціллю нічного удару.

Нагадаємо, у ніч на 11 листопада серія вибухів пролунала у Саратові. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Місцеві повідомляють про щонайменше п'ять вибухів у південно-західній частині міста. Як виявилося, під атаку потрапив Саратовський нафтопереробний завод, там розгорілася сильна пожежа.