Саратовський НПЗ тільки недавно відновив роботу, до цього стояв на ремонті

У ніч на 13 грудня безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод у місті Саратов у Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У Саратові пролунали вибухи. Як стало відомо, безпілотники атакували Саратовський НПЗ. Місцеві пишуть, що було ураження, а на місце поїхали пожежні машини.

Зазначається, що Саратовський НПЗ тільки недавно відновив роботу, до цього стояв на ремонті.

Раніше повідомлялося, що у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ.

Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів – бензини, мазут, дизельне пальне, сірку технічну. Задіяне у забезпеченні потреб російської окупаційної армії. Зафіксовано серію вибухів, після яких у районі цілі спостерігалась пожежа. Результати влучань уточнюються.

До слова, Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області Росії припинив свою роботу після нічного удару українських безпілотників 11 листопада.

Пауза в роботі заводу може тривати до кінця місяця. За попередньою інформацією, атака могла пошкодити важливий блок дистиляції нафти, здатний обробляти 20 тис. тонн нафти на день.

Нагадаємо, у ніч на 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ у Саратовській області РФ. Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів та залучене у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.

Саратовський НПЗ – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн. Підприємство залучене до забезпечення потреб збройних сил РФ.