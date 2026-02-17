Зеленський повідомив, скільки дітей вдалося повернути з російської неволі

Глава держави наголосив, що тисячі українських дітей досі залишаються заручниками Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні кількість дітей, яких в межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути з-під контролю Росії, досягла 2 тисяч. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

«Сьогодні ми маємо важливий результат – 2 тис. українських дітей, яких вдалося повернути додому з-під контролю Росії в межах ініціативи Bring Kids Back UA. Кожне із цих повернень стало можливим завдяки щоденній роботі наших людей, громадських організацій і міжнародних партнерів. Ми вдячні кожному, хто долучився до цієї боротьби за майбутнє наших дітей, нашої країни та всього вільного світу», – каже він.

Глава держави наголосив, що переду ще довгий і важкий шлях, оскільки тисячі українських дітей досі залишаються заручниками Росії, щодня стаючи жертвами її злочинів. «Але ми не зупинимося, доки не повернемо додому кожну українську дитину», – додав український лідер.

Нагадаємо, росіяни створили онлайн-каталог, у якому «продають» українських дітей. На створеному сайті можна буквально «вибрати» собі дитину по фото з відкритими обличчями. Вони описують дітей як товар: «слухняна», «спокійна» тощо.

Як повідомлялося, міжнародна коаліція за повернення українських дітей, створена в межах ініціативи Bring Kids Back UA, оприлюднила спільну заяву. Документ, підписаний 38 країнами світу, а також Радою Європи та Європейським Союзом, закликає Росію негайно та безумовно повернути всіх викрадених українських дітей.