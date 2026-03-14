Атака на Херсон: серед постраждалих – діти

Максим Бурич
Малеча перебувала на вулиці або поблизу будинків під час вибуху
фото: ДСНС Херсонщини

Армія РФ з ранку масовано обстрілює Херсон

У суботу, 14 березня 2026 року, російські окупаційні війська розпочали серію жорстоких атак на житлові квартали Херсона. Під вогнем опинилися Дніпровський район та центр міста. Обстріли тривають протягом усього дня, призводячи до численних руйнувань та поранень мирних мешканців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Херсонську ОВА.

Ворог почав гатити по місту з самого ранку, використовуючи артилерію та авіацію:

  • 09:00: Обстріл Дніпровського району. Троє жінок отримали поранення безпосередньо у власній квартирі. Потерпілих госпіталізували у стані середньої тяжкості.
  • 10:00: Удар по центральній частині міста, внаслідок якого постраждали діти.
  • 11:00: Черговий приліт по центру. В одній із багатоповерхівок травмовано чоловіка та трьох жінок. У них діагностували контузії та осколкові поранення.
  • 11:50: Нова серія вибухів у центрі міста. Постраждали ще двоє людей: жінку доправлено до лікарні, чоловіку надали допомогу на місці.

Найбільш болючим наслідком ранкової атаки на центр Херсона стало поранення трьох дітей. За даними Херсонської ОВА, малеча перебувала на вулиці або поблизу будинків під час вибуху.

Постраждала 12-річна дівчинка та двоє хлопчиків (11 та 13 років). У всіх дітей діагностовано вибухові травми та гостру реакцію на стрес. 11-річний хлопчик отримав найважчі травми — у нього зафіксовано уламкове поранення голови. Наразі діти перебувають під наглядом лікарів.

Також сьогодні в обласній адміністрації повідомили трагічну новину про наслідки вчорашніх обстрілів передмістя. У селищі Інженерне внаслідок ворожого вогню загинув 51-річний чоловік. Поранення, які він дістав напередодні, виявилися несумісними з життям.

Нагадаємо, у ніч на 14 березня ворог масовано атакував Україну, основною мішенню для росіян була енергетика Київського регіону, але є також влучання та пошкодження звичайних будинків, шкіл, цивільних підприємств. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За словами глави держави, зараз у Київській області, на Сумщині, Харківщині, Дніпровщині та Миколаївщині триває ліквідація наслідків масованого російського удару. Залучені всі необхідні служби.

