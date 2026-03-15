Через атаку РФ влада Молдови оголосила екологічну тривогу

У деяких районах країни через загрозу забруднення Дністра обмежили подачу води

Уряд Молдови оголосив режим екологічної тривоги в басейні Дністра строком на 15 днів – із 16 березня 2026 року. Причиною стало забруднення річки нафтопродуктами, яке створює ризик для довкілля та здоров’я людей. Як інформує «Главком», про це повідомив прем’єр-міністр країни Александру Мунтяну.

За словами Мунтяну, рішення ухвалили після аналізу ризиків, проведеного профільними установами.

«Ми ухвалюємо це рішення, щоб запобігти будь-якій загрозі для здоров’я населення. Через триваюче забруднення нафтопродуктами та ризик його поширення необхідно оперативно мобілізувати всі ресурси», – заявив Мунтяну.

Після виявлення витоку забруднюючих речовин у річці відповідні служби розпочали постійний моніторинг ситуації. У критичних точках встановили спеціальні дамби та абсорбуючі матеріали для стримування забруднення. Також регулярно беруть проби води, результати яких аналізують у режимі реального часу.

У деяких районах країни через загрозу забруднення обмежили подачу води.

Зауважимо, 10 березня 2026 року у річці Дністер поблизу села Лядова Яришівської громади Могилів-Подільського району Вінницької області були виявлені плями технічних масел.

Попередньо встановлено, що забруднення пов’язане з витоком трансформаторних масел з інфраструктурних об’єктів у районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області. Витік стався після російської атаки, яку РФ здійснила 7 березня.

За даними української сторони, масляні плями почали поширюватися вниз за течією річки та вже були зафіксовані на території Республіки Молдова, зокрема в районі села Наславча.