Через атаку РФ влада Молдови оголосила екологічну тривогу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Через атаку РФ влада Молдови оголосила екологічну тривогу
Після виявлення витоку забруднюючих речовин у річці відповідні служби розпочали постійний моніторинг ситуації
фото з відкритих джерел

У деяких районах країни через загрозу забруднення Дністра обмежили подачу води

Уряд Молдови оголосив режим екологічної тривоги в басейні Дністра строком на 15 днів – із 16 березня 2026 року. Причиною стало забруднення річки нафтопродуктами, яке створює ризик для довкілля та здоров’я людей. Як інформує «Главком», про це повідомив прем’єр-міністр країни Александру Мунтяну.

За словами Мунтяну, рішення ухвалили після аналізу ризиків, проведеного профільними установами.

«Ми ухвалюємо це рішення, щоб запобігти будь-якій загрозі для здоров’я населення. Через триваюче забруднення нафтопродуктами та ризик його поширення необхідно оперативно мобілізувати всі ресурси», – заявив Мунтяну.

Після виявлення витоку забруднюючих речовин у річці відповідні служби розпочали постійний моніторинг ситуації. У критичних точках встановили спеціальні дамби та абсорбуючі матеріали для стримування забруднення. Також регулярно беруть проби води, результати яких аналізують у режимі реального часу.

У деяких районах країни через загрозу забруднення обмежили подачу води.

Зауважимо, 10 березня 2026 року у річці Дністер поблизу села Лядова Яришівської громади Могилів-Подільського району Вінницької області були виявлені плями технічних масел.

Попередньо встановлено, що забруднення пов’язане з витоком трансформаторних масел з інфраструктурних об’єктів у районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області. Витік стався після російської атаки, яку РФ здійснила 7 березня.

За даними української сторони, масляні плями почали поширюватися вниз за течією річки та вже були зафіксовані на території Республіки Молдова, зокрема в районі села Наславча.

Теги: росія міністр Молдова влада населення ракетна атака

Через атаку РФ влада Молдови оголосила екологічну тривогу
Через атаку РФ влада Молдови оголосила екологічну тривогу
Новий верховний лідер Ірану лікується в приватній лікарні Москви – Al Jarida
Новий верховний лідер Ірану лікується в приватній лікарні Москви – Al Jarida
Папа Римський переїхав до нової резиденції
Папа Римський переїхав до нової резиденції
Війна Трампа в Ірані допомагає Росії здійснити давню мрію – WP
Війна Трампа в Ірані допомагає Росії здійснити давню мрію – WP
Росіянин убив кохану, вважаючи її британською шпигункою
Росіянин убив кохану, вважаючи її британською шпигункою
У Кувейті БПЛА атакували міжнародний аеропорт
У Кувейті БПЛА атакували міжнародний аеропорт

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

