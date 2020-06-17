КНДР стягує війська до кордону з Південною Кореєю



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Прикордонне місто Кесон, куди КНДР стягує війська

Північна Корея розгорне підрозділи рівня полку в районі Кесона і околицях гір Кімгансан

Північна Корея розмістить військових в районі Кесона і околицях гір Кімгансан на кордоні з Південною Кореєю.

Про це йдеться у заяві генштабу КНДР, опубліковану північнокорейським Центральним телеграфним агентством (ЦТАК).

За словами представника генштабу, в туристичній зоні Кімгансан і промисловій зоні Кесон для їх захисту «будуть розгорнуті підрозділи рівня полку і необхідні вогневі підрозділи».

Раніше повідомлялося, що КНДР готова ввести війська на кордоні з Південною Кореєю.

Таку заяву Генштаб зробив після того, як у річницю першого в історії міжкорейського саміту сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина Кім Йо Чен пригрозила військовими діями проти Південної Кореї. Це пов'язано з поширенням політичних листівок перебіжчиками з Північної Кореї.

Міністерство оборони Південної Кореї відреагувало на погрози КНДР, заявивши, що працює із США над тим, щоб уважно стежити за військовими діями Півночі.

До слова, у КНДР розривають усі «гарячі лінії» з Південною Кореєю.