КНДР стягує війська до кордону з Південною Кореєю
Прикордонне місто Кесон, куди КНДР стягує війська
Північна Корея розгорне підрозділи рівня полку в районі Кесона і околицях гір Кімгансан
Північна Корея розмістить військових в районі Кесона і околицях гір Кімгансан на кордоні з Південною Кореєю.
Про це йдеться у заяві генштабу КНДР, опубліковану північнокорейським Центральним телеграфним агентством (ЦТАК).
За словами представника генштабу, в туристичній зоні Кімгансан і промисловій зоні Кесон для їх захисту «будуть розгорнуті підрозділи рівня полку і необхідні вогневі підрозділи».
Раніше повідомлялося, що КНДР готова ввести війська на кордоні з Південною Кореєю.
Таку заяву Генштаб зробив після того, як у річницю першого в історії міжкорейського саміту сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина Кім Йо Чен пригрозила військовими діями проти Південної Кореї. Це пов'язано з поширенням політичних листівок перебіжчиками з Північної Кореї.
Міністерство оборони Південної Кореї відреагувало на погрози КНДР, заявивши, що працює із США над тим, щоб уважно стежити за військовими діями Півночі.
До слова, у КНДР розривають усі «гарячі лінії» з Південною Кореєю.