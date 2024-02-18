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У Севастополі помер замкомандувача 18-ї армії РФ, якого поранили на війні в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Севастополі помер замкомандувача 18-ї армії РФ, якого поранили на війні в Україні
Магомеджанов брав участь у чотирьох операціях
фото з відкритих джерел

Полковник Магомедалі Магомеджанов командував бригадою морської піхоти

У лікарні тимчасово окупованого Севастополя помер заступник командувача 18-ї армії РФ – полковник Магомедалі Магомеджанов. Його було поранено на війні в Україні. Про це повідомляє Telegram-канал Громадської палати Дагестану.

«Минулої середи в госпіталі міста Севастополь від отриманих в ході боїв поранень помер гвардії полковник, командир 61-ї окремої Кіркенеської Червонопрапорної бригади морської піхоти Північного флоту, уродженець села Хлют Рутульського району Дагестану Магомедалі Магомеджан», – ідеться у повідомленні.

Магомеджанов брав участь у чотирьох операціях. Раніше він служив командиром 77-ї окремої бригади у 177-му окремому полку морської піхоти Червонопрапорної Каспійської флотилії.

Раніше на Луганщині 12-та бригада спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України ліквідувала російського комбата у лісах під Кремінною.

Також уранці 18 лютого українські військові збили один ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34, а також 12 дронів-камікадзе та одну та авіаційну ракету Х-59. 

 

Теги: Севастополь винищувач полковник

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