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    У світі

    У Швеції затримали жінку, яка майже 30 років утримувала сина вдома

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    <p>Правоохоронці обгородили квартиру в районі, де проживала мати зі своїм сином</p> - У Швеції затримали жінку, яка майже 30 років утримувала сина вдома

    Правоохоронці обгородили квартиру в районі, де проживала мати зі своїм сином

    За словами родичів, раніше затримана жінка вже втратила першу дитину

    У Швеції поліція затримала матір, яка протягом майже 30 років утримувала вдома власного сина.

    Про це повідомляє BBC.

    За словами самої жінки, вона не згодна зі звинуваченнями в утриманні і нанесенні тілесних ушкоджень своєму синові, якому вже майже 40 років.

    Відомо, що родичка знайшла чоловіка ще в неділю, 29 листопада, після того, як матері стало погано, і її доставили в місцевий госпіталь. Цей візит став першим відвідуванням родичами квартири за останні майже 20 років.

    Крім того, родичка раніше вже намагалася звернути увагу місцевих соціальних служб на те, що дитину, у віці 11 або 12 років, не водили в школу. Самого ж сина вона побачила з побоями на кухні в темряві. Його також госпіталізували.

    Правоохоронці обгородили квартиру в районі, де проживала мати зі своїм сином. Розпочато розслідування для встановлення всіх обставин. За словами родичів, раніше затримана жінка вже втратила першу дитину.

    Теги: Швеція діти розслідування домашнє насильство поліція жінка
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