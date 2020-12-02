У Швеції затримали жінку, яка майже 30 років утримувала сина вдома

Правоохоронці обгородили квартиру в районі, де проживала мати зі своїм сином

За словами родичів, раніше затримана жінка вже втратила першу дитину

У Швеції поліція затримала матір, яка протягом майже 30 років утримувала вдома власного сина.

Про це повідомляє BBC.

За словами самої жінки, вона не згодна зі звинуваченнями в утриманні і нанесенні тілесних ушкоджень своєму синові, якому вже майже 40 років.

Відомо, що родичка знайшла чоловіка ще в неділю, 29 листопада, після того, як матері стало погано, і її доставили в місцевий госпіталь. Цей візит став першим відвідуванням родичами квартири за останні майже 20 років.

Крім того, родичка раніше вже намагалася звернути увагу місцевих соціальних служб на те, що дитину, у віці 11 або 12 років, не водили в школу. Самого ж сина вона побачила з побоями на кухні в темряві. Його також госпіталізували.

Правоохоронці обгородили квартиру в районі, де проживала мати зі своїм сином. Розпочато розслідування для встановлення всіх обставин. За словами родичів, раніше затримана жінка вже втратила першу дитину.