У Швейцарії засуджено чоловіка, який воював на боці України

Аві М. отримав 18 місяців позбавлення волі

Військовий суд у Швейцарії засудив 49-річного Аві М. за те, що він проходив військову службу в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SRF.

Аві М. є громадянином Швейцарії і воював снайпером в українській армії. Швейцарська військова юстиція судила жителя Шаффхаузена, адже на відміну від багатьох інших країн, швейцарцям заборонено служити в іноземних арміях.

Аві М. отримав 18 місяців позбавлення волі. Покарання винесено умовно з випробувальним терміном чотири роки. Чоловік сам показав, що перебував на службі в іноземній армії, заявив голова суду під час оголошення вироку. Існують також інші докази, такі як фотографії в Instagram, повідомлення в ЗМІ та список Європолу з можливими найманцями.

Зокрема, Аві М. відкрито розповідав про свої місії в Україні. «Моя основна мотивація завжди була однакова: я не хочу більше пакувати маленьких дітей у поліетиленові пакети. І якщо завдяки моїй роботі буде хоча б на одну дитину менше, це вже того варте. Багато речей, які були б правильними, є незаконними», – сказав він у січні 2023 року. Чоловік усвідомлював, що його заарештують у Швейцарії.

Наразі Аві М. проживає в Ізраїлі та має обидва громадянства. Він не з'явився в суді.

Нагадаємо, станом на серпень 2025 року на боці України воювали добровольці з 72 країн, з яких 40% є представниками Південної Америки. На початку повномасштабного вторгнення до лав ЗСУ приєднувалися 100-150 іноземців на місяць, але тепер ситуація змінилася.