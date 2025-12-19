Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Швейцарії засуджено чоловіка, який воював на боці України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Швейцарії засуджено чоловіка, який воював на боці України
Аві М. усвідомлював, що його заарештують у Швейцарії
фото: скриншот з відео

Аві М. отримав 18 місяців позбавлення волі

Військовий суд у Швейцарії засудив 49-річного Аві М. за те, що він проходив військову службу в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SRF.

Аві М. є громадянином Швейцарії і воював снайпером в українській армії. Швейцарська військова юстиція судила жителя Шаффхаузена, адже на відміну від багатьох інших країн, швейцарцям заборонено служити в іноземних арміях.

Аві М. отримав 18 місяців позбавлення волі. Покарання винесено умовно з випробувальним терміном чотири роки. Чоловік сам показав, що перебував на службі в іноземній армії, заявив голова суду під час оголошення вироку. Існують також інші докази, такі як фотографії в Instagram, повідомлення в ЗМІ та список Європолу з можливими найманцями.

Зокрема, Аві М. відкрито розповідав про свої місії в Україні. «Моя основна мотивація завжди була однакова: я не хочу більше пакувати маленьких дітей у поліетиленові пакети. І якщо завдяки моїй роботі буде хоча б на одну дитину менше, це вже того варте. Багато речей, які були б правильними, є незаконними», – сказав він у січні 2023 року. Чоловік усвідомлював, що його заарештують у Швейцарії. 

Наразі Аві М. проживає в Ізраїлі та має обидва громадянства. Він не з'явився в суді.

Нагадаємо, станом на серпень 2025 року на боці України воювали добровольці з 72 країн, з яких 40% є представниками Південної Америки. На початку повномасштабного вторгнення до лав ЗСУ приєднувалися 100-150 іноземців на місяць, але тепер ситуація змінилася.

Читайте також:

Теги: Швейцарія військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У центрі допомагатимуть цивільним, військовим і членам їхніх родин та проводитимуть програми для дітей
Вирішено долю санаторію «Жовтень», через який розгорілася сутичка між ГУР і військовими
Вчора, 13:23
Військовий Олександр Хоменко з позивним Історик провів на позиціях 76 днів
Їжа, ліки та павербанки. Солдат, який провів беззмінно на позиціях 76 днів, розказав, як там вижити
17 грудня, 08:50
США перехопили судно з Китаю до Ірану та вилучили військовий вантаж
США перехопили судно з Китаю до Ірану та вилучили військовий вантаж
13 грудня, 07:08
Оформити іпотеку за програмою можна через застосунок «Дія»
Мобілізовані військові зможуть купувати житло під 3% через «єОселю»
11 грудня, 16:20
На фото: військовослужбовці 148-ї ОАБр ЗСУ готуються до стрільби з самохідної гаубиці «Цезар» поблизу Покровська, 23 листопада 2025 року
Відступ і оточення? Що говорять про оборону Покровська і Мирнограда українські військові
8 грудня, 17:10
«Хрест бойових заслуг» – найвища суто військова нагорода України
Кабмін затвердив щомісячні виплати нагородженим «Хрестом бойових заслуг»
5 грудня, 08:24
Велика Британія веде перемовини з Європейським Союзом та іншими країнами, зокрема Канадою, про виділення до 100 мільярдів фунтів стерлінгів на військові потреби України
Британія готова передати Україні 8 млрд євро заморожених російських активів – The Times
5 грудня, 07:26
Урна із прахом загиблого героя Юрія Богілло, оформлена у Київському крематорії
«Совок на марші»: колишня дружина загиблого героя розповіла, як отримувала урну у Київському крематорії
2 грудня, 20:43
Священнослужителю загрожує до 10 років тюрми
Побив військового до смерті. Родина загиблого вимагає від намісника монастиря УПЦ МП солідну суму
2 грудня, 19:02

Соціум

У Швейцарії засуджено чоловіка, який воював на боці України
У Швейцарії засуджено чоловіка, який воював на боці України
У Росії пролунали вибухи: в Орлі виникли проблеми зі світлом
У Росії пролунали вибухи: в Орлі виникли проблеми зі світлом
«Я пишався тим, що робив». Оприлюднено прощальний лист британського десантника, загиблого в Україні
«Я пишався тим, що робив». Оприлюднено прощальний лист британського десантника, загиблого в Україні
Лікар у Франції отруїв десятки пацієнтів, щоб дискредитувати колег
Лікар у Франції отруїв десятки пацієнтів, щоб дискредитувати колег
ООН фіксує зростання страт українських військовополонених росіянами
ООН фіксує зростання страт українських військовополонених росіянами
Винний конкурс у Сан-Франциско дискваліфікував 15 російських виноробень
Винний конкурс у Сан-Франциско дискваліфікував 15 російських виноробень

Новини

В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua