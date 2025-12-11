Головна Гроші Особисті фінанси
Мобілізовані військові зможуть купувати житло під 3% через «єОселю»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Оформити іпотеку за програмою можна через застосунок «Дія»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Раніше мобілізовані захисники могли оформлювати іпотеку лише на загальних умовах

Мобілізовані українці зможуть отримати іпотеку під 3% річних, як і військові за контрактом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінцифри.

Уряд ухвалив зміни до програми доступного кредитування, які зрівнюють умови для всіх захисників України. Раніше ставка 3% була доступна лише для військових за контрактом, силовиків, медиків, педагогів та науковців. Мобілізовані військові могли скористатися програмою лише на загальних умовах для масового сегмента – під 7%.

Також зміни торкнулися максимальної площі нерухомості, яку можна придбати через «єОселю». Уряд встановив фіксовані верхні межі, незалежно від кількості членів сім’ї:

  • для квартири – не більше 115,5 кв. м;
  • для житлового будинку – не більше 125,5 кв. м.

«єОселя» продовжує забезпечувати українців власним домом. Програмою вже скористалися 21 864 родини, а загальна сума виданих кредитів сягнула 37,4 млрд грн. Серед власників нового житла – 6 438 військовослужбовців за контрактом та ветеранів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 1 грудня ВПО з тимчасово окупованих територій, які є учасниками бойових дій або мають інвалідність через війну, зможуть подати заявку на житловий ваучер номіналом 2 млн грн через застосунок «Дія».

До слова, близько 75% європейців, які виплачують іпотечні кредити, були змушені скоротити свої витрати у 2025 році, щоб впоратися зі щомісячними платежами. Це середній показник по 23 країнах, охоплених дослідженням European Housing Trends від RE/MAX Europe.

