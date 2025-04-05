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У Сибіру вирує потужний ураган, негода зносить дахи та дерева

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Сибіру вирує потужний ураган, негода зносить дахи та дерева
Ураган прийшов до Красноярського краю вранці п'ятого квітня
фото з відкритих джерел

Штормовий вітер сприяє поширенню пожеж

Сибір накрив ураган: у Красноярському краї та Хакасії негода зносить дахи та дерева, розганяє лісові пожежі. Вогонь підбирається до федеральних трас, горять житлові будинки. Є загиблі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські медіа.

Ураган прийшов до Красноярського краю вранці п'ятого квітня. Сильні пориви вітру зривають покрівлю. У одному з районів Красноярська жінка похилого віку випала з балкона після сильного пориву вітру, врятувати її не вдалося.

Траса Саяногорськ-Абакан небезпечна для руху, там вітер зриває контейнери з великих вантажівок, а також дим із полів, що горять, ускладнює видимість. Очевидці повідомляють про сильний запах гару. Траса у напрямку аеропорту також фактично перекрита через аварії та низьку видимість – вогонь із полів підійшов впритул до дороги.

Сусідню Хакасію також накрило шквалистим вітром. Глава регіону Валентин Коновалов повідомив, що пориви сягають 30 м/с. Через негоду в регіоні почалися перебої з подачею електроенергії. Горять поля, вогонь перекинувся на житлові будинки. Степова пожежа підбирається до Саяногорська.

Нагадаємо, станом на ранок суботи число загиблих в результаті руйнівного землетрусу в М’янмі зросло до 3354 осіб. Також 4850 людей отримали поранення і 220 зникли безвісти. 

 

 

 

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Теги: пожежа росія вітер ураган негода

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