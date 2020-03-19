Коронавірус у Чернівецькій області підозрюють у 28 людей



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Дві мами та троє дітей, у яких діагностували коронавірус, почуваються нормально

У Чернівецькій області за останню добу із підозрою на коронавірус COVID-19 звернулися сім осіб, загалом, підозрюють вірус у 28 людей. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.

Разом з тим, повідомляється, що дві мами та троє діток, у яких діагностували коронавірус, почуваються добре, лихоманки у них немає.

У Чернівецькій ОДА повідомили, що в області встановлено п'ять санітарно-карантинних постів - у Вижниці, Снятині, Заліщиках, Атаках, Новодністровську. Також такі пости з’явилися у Брусниці, Колінківцях, Грозинцях, Бочківцях.

Кількість заражених коронавірусом у Чернівецькій області становить 10 людей (одна смерть).

Як повідомлялося, на території України до 3 квітня запроваджено карантин із метою запобігання поширенню коронавірусу.

Також міністр охорони здоров’я Ілля Ємець не виключає посилення режиму карантину в Україні у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав брехнею страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що в Житомирській області з підозрою на коронавірус госпіталізовано подружню пару, яка раніше контактувала з померлою від вірусу жінкою з Радомишля.

Згодом у Житомирі зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Коронавірус виявили у 56-річного чоловіка, який повернувся з Австрії

Станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків COVID-19, із них два летальні:

Чернівецька - 10 випадків (один летальний);

Житомирська - один (летальний) випадок

Київська - два випадки

Донецька - один випадок

м. Київ - два випадки.

Дослідження проводились у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я.

Упродовж 18 березня до Центру громадського здоров’я надійшло 79 підозр на COVID-19 та було доставлено 128 зразків. Протестовано 35 зразків, отримано 2 позитивні (Київська та Донецька області) на COVID-19. Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб.

Усього з початку 2020 року надійшло 260 повідомлень про підозру на COVID-19