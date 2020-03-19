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    Коронавірус у Чернівецькій області підозрюють у 28 людей

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    Коронавірус у Чернівецькій області підозрюють у 28 людей
    Ілюстративне фото

    Дві мами та троє дітей, у яких діагностували коронавірус, почуваються нормально

    У Чернівецькій області за останню добу із підозрою на коронавірус COVID-19 звернулися сім осіб, загалом, підозрюють вірус у 28 людей. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.

    Разом з тим, повідомляється, що дві мами та троє діток, у яких діагностували коронавірус, почуваються добре, лихоманки у них немає.

    У Чернівецькій ОДА повідомили, що в області встановлено п'ять санітарно-карантинних постів - у Вижниці, Снятині, Заліщиках, Атаках, Новодністровську. Також такі пости з’явилися у Брусниці, Колінківцях, Грозинцях, Бочківцях.

    Кількість заражених коронавірусом у Чернівецькій області становить 10 людей (одна смерть).

    Як повідомлялося, на території України до 3 квітня запроваджено карантин із метою запобігання поширенню коронавірусу.

    Також міністр охорони здоров’я Ілля Ємець не виключає посилення режиму карантину в Україні у зв’язку з пандемією коронавірусу.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав брехнею страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні.

    До слова, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу.

    Раніше повідомлялося, що в Житомирській області з підозрою на коронавірус госпіталізовано подружню пару, яка раніше контактувала з померлою від вірусу жінкою з Радомишля.

    Згодом у Житомирі зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Коронавірус виявили у 56-річного чоловіка, який повернувся з Австрії

    Станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків COVID-19,  із них два летальні:

    • Чернівецька - 10 випадків (один летальний);
    • Житомирська - один (летальний) випадок
    • Київська - два випадки
    • Донецька - один випадок
    • м. Київ - два випадки.

    Дослідження проводились у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я.

    Упродовж 18 березня до Центру громадського здоров’я  надійшло 79 підозр на COVID-19 та було доставлено 128 зразків. Протестовано 35 зразків, отримано 2 позитивні (Київська та Донецька області)  на COVID-19. Вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України досліджує не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а і встановлених контактних осіб. 

    Усього з початку 2020 року надійшло 260 повідомлень про підозру на COVID-19

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