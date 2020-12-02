У США народилася дитина із замороженого ембріона, якому було 27 років

У рамках програми безплідні сімʼї можуть використовувати такі донорські ембріони на умовах повної анонімності

Фахівці вважають, що це перший випадок народження дитини, зародок якої був заморожений так довго

Американка Тіна Гібсон народила дитину із замороженого донорського ембріона, який був зачатий 27 років тому. При цьому жінка побила власний рекорд, повідомляє CNN.

Дочка-рекордсменка Тіни і Бена Гібсонів, яку назвали Моллі, народилася в кінці жовтня. Жінка, якій 29 років, завагітніла завдяки участі в програмі Національного центру донорства ембріонів. Це релігійна некомерційна організація, яка базується у Ноксвілл, штат Теннесі. Вона зберігає заморожені ембріони, які їм передали пацієнти, що зробили екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ).

Фото подружжя

У рамках програми безплідні сімʼї можуть використовувати такі донорські ембріони на умовах повної анонімності – біологічні батьки залишаються невідомими.

Подружжя Гібсонів скористалася цією процедурою вдруге. У 2017 році у них народилася дочка Емма – її запліднений ембріон до того моменту був заморожений протягом 24 років, що було абсолютним рекордом.

Через три роки подружжя повторило процедуру. Для неї використовували ембріон, який заморозили у жовтні 1992 року.

«У випадку з Еммою ми просто хотіли дитину. З Моллі ситуація аналогічна. Але ситуація трохи смішна – дивіться, ми знову побили світовий рекорд. Під час вагітності я була впевнена, що звикну до цієї ситуації, але у мене досі не вкладається в голові, що дівчатка – наші діти», – розповіла Тіна Гібсон.

Нагадаємо, що у Сінгапурі у новонародженої дитини виявили антитіла до коронавірусу.