Кого Дональд Трамп встиг публічно образити за останні кілька років: у США оприлюднили список

Свої порції образ отримали Снуп Догг, Меріл Стріп, ООН та інші

Видання The New York Times підготувало перелік з іменами всіх політиків, бізнесменів, організацій або країн, яких образив Дональд Трамп з моменту висунення в президенти США. Зазначається, що, починаючи з 2015 року, Трамп публічно образив 426 осіб. Автори проаналізували дописи Трампа в Твіттері, починаючи з 15 червня 2015 року. Президент США



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Фото з відкритих джерел Президент США Дональд Трамп

Свої порції образ отримали Снуп Догг, Меріл Стріп, ООН та інші

Видання The New York Times підготувало перелік з іменами всіх політиків, бізнесменів, організацій або країн, яких образив Дональд Трамп з моменту висунення в президенти США. Зазначається, що, починаючи з 2015 року, Трамп публічно образив 426 осіб.

Автори проаналізували дописи Трампа в Твіттері, починаючи з 15 червня 2015 року. Президент США неодноразово в образливому тоні згадував Хілларі Клінтон, Снуп Догга, The Associated Press, Меріл Стріп, КНДР, країнам Африки і співробітникам ФБР та інших. Найчастіше він називав їх «брехливими», «ганебними», «корумпованими» і «злісними».

Раніше повідомлялося, що заступник директора Федерального бюро розслідувань США Ендрю Маккейб подав у відставку після кількох тижнів критики з боку президента США Дональда Трампа.

Також глава Human Rights Watch (HRW) Кеннет Рот в інтерв'ю Reuters заявляв, що ставлення Дональда Трампа до прав людини в перший рік його президентства стало катастрофою, що сприяло загостренню проблем в цій галузі в Китаї і Росії.