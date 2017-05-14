У США пасажирський потяг зіткнувся з товарним, є жертви

На момент зіткнення у пасажирському потязі перебувало 139 пасажирів

В американському штаті Південна Кароліна в ніч на 4 лютого зіткнулися пасажирський і товарний потяги. Як повідомляють американські ЗМІ, в результаті аварії щонайменше двоє людей загинули і близько 50-ти отримали травми. На момент зіткнення у пасажирському потязі перебувало 139 пасажирів і вісім членів екіпажу. Поїзд прямував за маршрутом Нью-Йорк



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В результаті аварії щонайменше двоє людей загинули

На момент зіткнення у пасажирському потязі перебувало 139 пасажирів

В американському штаті Південна Кароліна в ніч на 4 лютого зіткнулися пасажирський і товарний потяги. Як повідомляють американські ЗМІ, в результаті аварії щонайменше двоє людей загинули і близько 50-ти отримали травми.

На момент зіткнення у пасажирському потязі перебувало 139 пасажирів і вісім членів екіпажу. Поїзд прямував за маршрутом Нью-Йорк – Майамі. Кілька вагонів поїзда зійшли з рейок. На місці події працюють рятувальники.

UPDATE: At least two dead, 70+ injured in Amtrak collision in Cayce, South Carolina pic.twitter.com/DNruoElSEs — FOX & friends (@foxandfriends) February 4, 2018

Нагадаємо, 31 січня потяг, в якому їхали речник Палати представників Пол Раян і кілька десятків інших законодавців-республіканців, зіткнувся зі сміттєвозом у американському штаті Вірджинія – одна людина з вантажівки загинула, ще одна зазнала поранень, загалом госпіталізація знадобилася шістьом людям.

У Львівській області у місті Рава-Руська дизельний локомотив наїхав на дитину. Із травмами голови 12-річну дитину було госпіталізовано.

Джерело: Радіо Свобода