У США пасажирський потяг зіткнувся з товарним, є жертви

В американському штаті Південна Кароліна в ніч на 4 лютого зіткнулися пасажирський і товарний потяги. Як повідомляють американські ЗМІ, в результаті аварії щонайменше двоє людей загинули і близько 50-ти отримали травми.

На момент зіткнення у пасажирському потязі перебувало 139 пасажирів і вісім членів екіпажу. Поїзд прямував за маршрутом Нью-Йорк – Майамі. Кілька вагонів поїзда зійшли з рейок. На місці події працюють рятувальники.

