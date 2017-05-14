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    У США пасажирський потяг зіткнувся з товарним, є жертви

    На момент зіткнення у пасажирському потязі перебувало 139 пасажирів
    В американському штаті Південна Кароліна в ніч на 4 лютого зіткнулися пасажирський і товарний потяги. Як повідомляють американські ЗМІ, в результаті аварії щонайменше двоє людей загинули і близько 50-ти отримали травми. На момент зіткнення у пасажирському потязі перебувало 139 пасажирів і вісім членів екіпажу. Поїзд прямував за маршрутом Нью-Йорк
    • Сьогодні, 14:41
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    В результаті аварії щонайменше двоє людей загинули
    В результаті аварії щонайменше двоє людей загинули

    На момент зіткнення у пасажирському потязі перебувало 139 пасажирів

    В американському штаті Південна Кароліна в ніч на 4 лютого зіткнулися пасажирський і товарний потяги. Як повідомляють американські ЗМІ, в результаті аварії щонайменше двоє людей загинули і близько 50-ти отримали травми.

    На момент зіткнення у пасажирському потязі перебувало 139 пасажирів і вісім членів екіпажу. Поїзд прямував за маршрутом Нью-Йорк – Майамі. Кілька вагонів поїзда зійшли з рейок. На місці події працюють рятувальники.

    Нагадаємо, 31 січня потяг, в якому їхали речник Палати представників Пол Раян і кілька десятків інших законодавців-республіканців, зіткнувся зі сміттєвозом у американському штаті Вірджинія – одна людина з вантажівки загинула, ще одна зазнала поранень, загалом госпіталізація знадобилася шістьом людям.

    У Львівській області у місті Рава-Руська дизельний локомотив наїхав на дитину. Із травмами голови 12-річну дитину було госпіталізовано.

    Джерело: Радіо Свобода

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