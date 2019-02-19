У США помер моряк із культового фото «Поцілунок на Таймс-Сквер»



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Фотографія стала своєрідним символом закінчення Другої світової війни

Знімок «Поцілунок на Таймс-Сквер» було зроблено 14 серпня 1945 року

У США у віці 95 років помер герой фотографії «Поцілунок на Таймс-Сквер» Джордж Мендоса.

Про це повідомляє Meduza.

На знімку моряк Мендоса цілує Грету Фрідман. Вона померла в 2016 році у віці 92 років.

Особистості героїв фотографії довгий час були предметом суперечок та журналістських розслідувань. Остаточно особистості Фрідмана і Мендоси буо підтверджено кілька років тому за допомогою технології розпізнавання обличчя.

Нагадаємо, знімок «Поцілунок на Таймс-Сквер» було зроблено 14 серпня 1945, після того як президент США Гаррі Трумен оголосив про майбутню капітуляції Японії. Ця фотографія стала своєрідним символом закінчення Другої світової війни.

До слова, минулого місяця у Німеччині помер 95-річний виходець з України, який був охоронцем в нацистському таборі.