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    У світі

    У США помер моряк із культового фото «Поцілунок на Таймс-Сквер»

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    Фотографія стала своєрідним символом закінчення Другої світової війни - У США помер моряк із культового фото «Поцілунок на Таймс-Сквер»
    Фотографія стала своєрідним символом закінчення Другої світової війни

    Знімок «Поцілунок на Таймс-Сквер» було зроблено 14 серпня 1945 року

    У США у віці 95 років помер герой фотографії «Поцілунок на Таймс-Сквер» Джордж Мендоса.

    Про це повідомляє Meduza.

    На знімку моряк Мендоса цілує Грету Фрідман. Вона померла в 2016 році у віці 92 років.

    Особистості героїв фотографії довгий час були предметом суперечок та журналістських розслідувань. Остаточно особистості Фрідмана і Мендоси буо підтверджено кілька років тому за допомогою технології розпізнавання обличчя.

    Нагадаємо, знімок «Поцілунок на Таймс-Сквер» було зроблено 14 серпня 1945, після того як президент США Гаррі Трумен оголосив про майбутню капітуляції Японії. Ця фотографія стала своєрідним символом закінчення Другої світової війни.

    До слова, минулого місяця у Німеччині помер 95-річний виходець з України, який був охоронцем в нацистському таборі.

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