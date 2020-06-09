У США пройшли випробування винищувача з ядерним зарядом



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Влада США обговорювали можливість проведення ядерного випробування вперше з 1992 року

Американці збираються додати ядерний заряд до низки стратегічних винищувачів

У США в штаті Невада пройшли випробування винищувача четвертого покоління F-15E Strike Eagle, що оснащений ядерним зарядом B61-12. Про це повідомляє Sandia National Labs.

Зазначається, що ядерний заряд отримає низка стратегічних бомбардувальників.

«У березні в Неваді проходили випробування винищувача F-15E Strike Eagle із ядерним зарядом B61-12. Скинута з висоти понад сім кілометрів імітація ядерної бомби перебувала в повітрі приблизно протягом 55 секунд. Тести відповідали всім вимогам, як з продуктивності, так і з безпеки», - йдеться у повідомленні.

Видання інформує, що ядерна ракета B61-12 має довжину 12 футів і важить близько 825 фунтів. «Її потужність перевищує одну мегатонну в тротиловому еквіваленті. Такий ядерний заряд отримають стратегічні бомбардувальники B-52 Stratofortress, B-2 Spirit, а також винищувачі F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor і F-35 Lightning II», - повідомляють у США.

Нагадаємо, влада США обговорювали можливість проведення ядерного випробування вперше з 1992 року.

Як повідомлялося, США і Росія домовилися про переговори щодо ядерної зброї.