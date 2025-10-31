Головна Світ Політика
Bloomberg: Трамп просуває створення глобальної цифрової економіки без мит і податків

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Цифрова стратегія Трампа має не лише економічний, а й геополітичний характер
фото: The White house/Facebook

США прагнуть закріпити свій «цифровий порядок», де правила визначатиме Вашингтон

Адміністрація Дональда Трампа активно просуває ідею створення глобальної цифрової економіки, вільної від мит і податків, у якій провідну роль відіграватимуть США. Білий дім уже отримав від урядів Малайзії, Камбоджі та Таїланду гарантії, що ці країни не запроваджуватимуть податки на інтернет-послуги й не обмежуватимуть діяльність американських технологічних компаній. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Угоди закріплюють позиції США як глобального лідера у сфері цифрової торгівлі – галузі, що стала ключовим напрямом геоекономічного протистояння між Вашингтоном і Пекіном. Паралельно Трамп продовжує політику підвищених тарифів на фізичні товари з Азії, намагаючись зменшити торговельний дефіцит США.

Згідно з домовленостями, Малайзія, Камбоджа та Таїланд підтримають продовження мораторію Світової організації торгівлі (СОТ) на митні збори з електронних передач. Вашингтон прагне зробити цей мораторій постійним, щоб уникнути запровадження тарифів на цифрові сервіси.

Як пояснив професор Джорджтаунського університету Анупам Чандер, адміністрація Трампа вважає, що дефіцит у торгівлі товарами є «несправедливим», а профіцит у сфері послуг – «заслуженим», тому США прагнуть його зберегти.

За даними СОТ і ООН, обсяг світового експорту цифрових послуг у 2024 році перевищив $4,7 трлн – на 10% більше, ніж роком раніше. Цей сектор зростає вдвічі швидше, ніж загальна торгівля товарами й послугами, і вже став одним із головних драйверів глобальної економіки.

Водночас поширення штучного інтелекту прискорює розвиток цифрової торгівлі, але викликає побоювання щодо безпеки даних і цифрового суверенітету. Дедалі більше держав втрачають доходи від мит, оскільки товари, від фільмів до книжок, дедалі частіше постачаються у цифровому форматі.

Трамп виступає проти протекціоністських заходів, які вводять деякі країни, зокрема Франція, що вже запровадила податок на цифрові послуги. Нові домовленості США з країнами Південно-Східної Азії мають створити приклад для інших держав. Паралельно Вашингтон чинить тиск на Індію та Бразилію, які наполягають на праві запроваджувати цифрові податки для підтримки власних бюджетів.

На думку експертів, цифрова стратегія Трампа має не лише економічний, а й геополітичний характер. США прагнуть закріпити свій «цифровий порядок», де правила визначатиме Вашингтон, протиставляючи це зростаючому впливу Китаю.

Європа ж залишається розділеною: Брюссель наполягає на жорсткому контролі за даними та боротьбі з монополіями, тоді як США вважають це надмірним втручанням у бізнес. Експерти сумніваються, що Вашингтону вдасться перетворити мораторій на постійний, оскільки, як зауважує викладачка цифрової торгівлі Мартіна Ферракейн, «адміністрація Трампа послабила довіру до своєї здатності досягати міжнародного консенсусу».

Таким чином, політика Трампа спрямована на реформування світової торгівлі за американськими правилами – мінімум податків на цифрові послуги, але максимум тарифів на товари, аби водночас захистити національне виробництво та зміцнити позиції технологічних корпорацій США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про створення стратегічного біткоїн-резерву. Він буде створений на базі активів, конфіскованих у рамках кримінальних і цивільних справ.

До слова, Трамп анонсував створення криптовалютного резерву Сполучених Штатів, він також заявив, що подбає про те, щоб США стали криптостолицею світу.

