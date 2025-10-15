Головна Світ Політика
Трамп пригрозив скоротити допомогу Аргентині у разі поразки Мілея на виборах

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп пригрозив скоротити допомогу Аргентині у разі поразки Мілея на виборах
Прзидент США Дональд Трамп та президент Аргентини Хав'єр Мілей
фото: The White house/Facebook

Трамп сказав про президента Аргентини Мілея: Він повністю відповідає духу MAGA – це «Зробимо Аргентину знову великою»

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть скоротити фінансову допомогу Аргентині, якщо лібертаріанець Хав'єр Мілей програє на виборах, повідомляє «Главком».

Трамп назвав Мілея «видатним лідером» і запевнив у «повній підтримці» свого ідейного союзника. За його словами, успіх Мілея є ключовим для подальшої економічної допомоги США Аргентині.

Зустріч між Трампом і Мілеєм відбулася на тлі валютного свопу між США та Аргентиною на суму $20 млрд. У межах цієї угоди стабільні долари обмінюються на аргентинські песо, щоб підтримати економіку країни. Однак Трамп наголосив: якщо Мілей зазнає поразки, «ми не будемо щедрими на Аргентину».

Під час зустрічі Мілей отримав прямі запевнення у підтримці. «Він повністю відповідає духу MAGA – це «Зробимо Аргентину знову великою»», – заявив Трамп, відсилаючи до власного політичного гасла «Make America Great Again» (Зробимо Америку великою знову – «Главком»).

Адміністрація США вже пообіцяла Аргентині $20 млрд для стабілізації економіки, яка переживає кризу. Водночас, ці кошти поки не зуміли заспокоїти фінансові ринки або зміцнити позиції Мілея у передвиборчих опитуваннях. Вибори, заплановані на 26 жовтня, визначать, чи зможе він провести заплановані реформи, спрямовані на скорочення державних витрат, чи зіткнеться з опором у парламенті.

Трамп підкреслив, що підтримка Аргентини є вигідною і для США, оскільки зміцнює стратегічного союзника в Латинській Америці. Міністр фінансів США Скотт Бессент також заявив про готовність ужити «будь-яких виняткових заходів для стабільності ринків», що стало рідкісним кроком прямого втручання Вашингтона у валютну політику регіону.

Сам Мілей зазначив, що підтримка США є визнанням стратегічного партнерства і захистом ідей свободи, а також підтвердив орієнтацію Аргентини на співпрацю зі США та Ізраїлем.

Тим часом у самій Аргентині ширяться чутки, що Трамп може вимагати від Мілея політичних і економічних поступок в обмін на фінансову допомогу. Міністр економіки Луїс Капуто спростував ці припущення, наголосивши, що доларизація або зміна обмінного курсу песо наразі не плануються.

Заяви Трампа та зустріч із Мілеєм демонструють, наскільки висока ставка стоїть перед Аргентиною: від результатів виборів залежить не лише внутрішня політика, а й подальша підтримка з боку міжнародних партнерів.

Раніше президент Аргентини та колишній фронтмен триб'ют-гурту Rolling Stones Хав’єр Мілей дав концерт в Буенос-Айресі. Він сподівався, що це підніме його рейтинг на тлі економічної кризи та протестів в у країні. 

Мілей заспівав під час презентації своєї нової книги «Конструювання дива» в Буенос-Айрес. Він виконав сет з дев'яти треків, переважно рок-гімнів 1980-х на Movistar Arena, де раніше виступали такі рокери як Ліам Галлахер, Judas Priest та Megadeth.

Хав’єр Мілей очолив країну близько двох років тому обіцяючи врятувати економіку, знищити інфляцію, провести рішучі реформи та боротися з елітами. Спочатку його жорстка економічна політика дала результати: тризначна інфляція почала падати, викликавши схвалення міжнародних економістів і політиків, зокрема президента США Дональда Трампа.

До слова, президента Аргентини Хав'єра Мілея довелося терміново евакуювати з передвиборчої кампанії після того, як його автомобіль закидали камінням. Інцидент стався 27 серпня під час мітингу перед парламентськими виборами.

