День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Свято вшановує мужність воїнів механізованих, мотопіхотних, гірничо-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ ЗСУ
Сьогодні, 6 травня, Україна відзначає День піхоти Збройних сил – свято воїнів, які мужньо захищають нашу державу. «Главком» підготував велику добірку найкращих привітань із цим днем у віршах, прозі та яскравих листівках.
Зміст
- Історія заснування свята
- Привітання з Днем піхоти у прозі
- Привітання з Днем піхоти у віршах
- Привітаннях з Днем піхоти в листівках
Історія заснування свята
День піхоти Збройних сил офіційно запровадили у 2019 році указом тодішнього президента України Петра Порошенка.
«З метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій постановляю установити в Україні День піхоти, який відзначати щороку 6 травня», – йдеться в указі.
Піхота є найчисельнішим родом військ у Збройних силах. Це свято присвячене вшануванню мужності та героїзму військовослужбовців, які б'ються за визволення України від російської окупації.
Дату 6 травня обрано не випадково: саме цього дня 1648 року українські козаки здобули свою першу значну перемогу у битві під Жовтими Водами на початку Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Крім того, 6 травня православні християни вшановують Георгія Побідоносця – святого, якого традиційно вважають покровителем воїнів.
Привітання з Днем піхоти у прозі
Шановні піхотинці! Зичимо вам мужності та стійкості у нелегкій боротьбі за мир і безпеку України! Це величезна відповідальність, але ми знаємо, що ви здатні виконувати найскладніші завдання та перемагати. Будьте міцними та непереможними!
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Вітаю з Днем піхоти ЗСУ! Це свято вшановує найбільш мужніх та відважних захисників нашої Батьківщини. Нехай ваші знання, досвід та вміння завжди допомагають вам здолати будь-які виклики!
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Шановні піхотинці! З Днем піхоти Збройних сил України! Ви є головними бійцями нашої країни, ви бережете її мир та безпеку, покладаємо на вас велику відповідальність. Бажаємо вам міцного здоров'я, віри у свої сили та перемог у всіх бойових діях!
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Слава Україні! Слава українським піхотинцям! Спасибі всім, хто береже спокій наших рідних, наших дітей і наших будинків. Ми у ваших надійних руках! Залишайтеся такими ж сильними, добрими, мудрими і обов'язково повертайтеся додому!
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Шановні захисники! Зичимо вам міцного здоров'я, витривалості та успіхів у всіх бойових діях! Ваша мужність та героїзм заслуговує на повагу і вдячність всього народу. Дякуємо вам за те, що ви є першими, хто стоїть на захисті нашої Батьківщини.
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Залізного здоров'я і сталевої витримки вам, славні піхотинці. Нехай земля горить під ногами ворогів, а ваша зброя ніколи не знає промахів. Все буде Україна! З Днем піхоти!
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Бажаємо вам мужності та стійкості у нелегкій боротьбі за мир та безпеку України! Це величезна відповідальність, але ми знаємо, що ви здатні виконувати найскладніші завдання та перемагати. Будьте міцними та непереможними!
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Вітаємо з Днем піхоти України! Хоробрості, здоров'я, могутності, сили, кмітливості та абсолютної впевненості в собі. Повертайтеся скоріше додому – з перемогою!
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Дорогі піхотинці! Вітаємо з Днем піхоти Збройних сил України! Ви є найбільш мобільною та універсальною частиною нашої армії, ви здатні діяти в будь-яких умовах та на різних теренах. Бажаємо вам мирного неба, а в бойових діях – швидкої перемоги!
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Піхотинці! Дякуємо вам за те, що ви перші, хто стоїть на захисті нашої Батьківщини! Міцного вам здоров'я, витривалості та успіхів у всіх бойових діях! Ваша мужність і героїзм заслуговує на повагу і вдячність усього народу. З Днем піхоти!
Привітання з Днем піхоти у віршах
З Днем піхоти України,
У цей день вам побажаю,
Буде служба нехай легка,
Та безпечно протікає.
І нехай з неба на погон
До вас всі зірочки злітають,
Ви країни нашої заслін,
Весь народ вас поважає!
***
Бажаю вам я в день піхоти
Проблем і неприємностей не знати,
І всі справи, і різні турботи
Завжди успішно вирішати.
Сім’ї вам міцної, справжньої дружби,
Дітей здорових, щоб радували вас,
Міцної й гарної служби,
Щоб ви захищали нас!
***
Війська піхотні України
Відзначають день свій,
Кожен день вони на сторожі,
Охороняють наш спокій!
Вітаємо всіх військових,
І бажаємо їм перемог,
Миру, благ, любові, терпіння,
Служба нехай йде без перепон!
***
Прийми вітання, піхота,
Опора незламного українського народу!
Ти славишся тим, що немає у світі хоробріших за
Піхотинців – безстрашних хлопців!
Привітаннях з Днем піхоти в листівках
Нагадаємо, що останній місяць весни несе з собою чимало важливих свят та пам’ятних днів. Серед них найбільш важливими вважаються День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, День праці та День Європи.
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