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День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
День піхоти Збройних сил України офіційно запровадили у 2019 році
колаж: glavcom.ua

Свято вшановує мужність воїнів механізованих, мотопіхотних, гірничо-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ ЗСУ

Сьогодні, 6 травня, Україна відзначає День піхоти Збройних сил – свято воїнів, які мужньо захищають нашу державу. «Главком» підготував велику добірку найкращих привітань із цим днем у віршах, прозі та яскравих листівках.

Зміст

Історія заснування свята

День піхоти Збройних сил офіційно запровадили у 2019 році указом тодішнього президента України Петра Порошенка.

«З метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій постановляю установити в Україні День піхоти, який відзначати щороку 6 травня», – йдеться в указі.

Піхота є найчисельнішим родом військ у Збройних силах. Це свято присвячене вшануванню мужності та героїзму військовослужбовців, які б'ються за визволення України від російської окупації.

Дату 6 травня обрано не випадково: саме цього дня 1648 року українські козаки здобули свою першу значну перемогу у битві під Жовтими Водами на початку Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Крім того, 6 травня православні християни вшановують Георгія Побідоносця – святого, якого традиційно вважають покровителем воїнів.

Привітання з Днем піхоти у прозі

Шановні піхотинці! Зичимо вам мужності та стійкості у нелегкій боротьбі за мир і безпеку України! Це величезна відповідальність, але ми знаємо, що ви здатні виконувати найскладніші завдання та перемагати. Будьте міцними та непереможними!

***

Вітаю з Днем піхоти ЗСУ! Це свято вшановує найбільш мужніх та відважних захисників нашої Батьківщини. Нехай ваші знання, досвід та вміння завжди допомагають вам здолати будь-які виклики!

***

Шановні піхотинці! З Днем піхоти Збройних сил України! Ви є головними бійцями нашої країни, ви бережете її мир та безпеку, покладаємо на вас велику відповідальність. Бажаємо вам міцного здоров'я, віри у свої сили та перемог у всіх бойових діях!

***

Слава Україні! Слава українським піхотинцям! Спасибі всім, хто береже спокій наших рідних, наших дітей і наших будинків. Ми у ваших надійних руках! Залишайтеся такими ж сильними, добрими, мудрими і обов'язково повертайтеся додому!

***

Шановні захисники! Зичимо вам міцного здоров'я, витривалості та успіхів у всіх бойових діях! Ваша мужність та героїзм заслуговує на повагу і вдячність всього народу. Дякуємо вам за те, що ви є першими, хто стоїть на захисті нашої Батьківщини.

***

Залізного здоров'я і сталевої витримки вам, славні піхотинці. Нехай земля горить під ногами ворогів, а ваша зброя ніколи не знає промахів. Все буде Україна! З Днем піхоти!

***

Бажаємо вам мужності та стійкості у нелегкій боротьбі за мир та безпеку України! Це величезна відповідальність, але ми знаємо, що ви здатні виконувати найскладніші завдання та перемагати. Будьте міцними та непереможними!

***

Вітаємо з Днем піхоти України! Хоробрості, здоров'я, могутності, сили, кмітливості та абсолютної впевненості в собі. Повертайтеся скоріше додому – з перемогою!

***

Дорогі піхотинці! Вітаємо з Днем піхоти Збройних сил України! Ви є найбільш мобільною та універсальною частиною нашої армії, ви здатні діяти в будь-яких умовах та на різних теренах. Бажаємо вам мирного неба, а в бойових діях – швидкої перемоги!

***

Піхотинці! Дякуємо вам за те, що ви перші, хто стоїть на захисті нашої Батьківщини! Міцного вам здоров'я, витривалості та успіхів у всіх бойових діях! Ваша мужність і героїзм заслуговує на повагу і вдячність усього народу. З Днем піхоти!

Привітання з Днем піхоти у віршах

З Днем піхоти України,
У цей день вам побажаю,
Буде служба нехай легка,
Та безпечно протікає.

І нехай з неба на погон
До вас всі зірочки злітають,
Ви країни нашої заслін,
Весь народ вас поважає!

***

Бажаю вам я в день піхоти
Проблем і неприємностей не знати,
І всі справи, і різні турботи
Завжди успішно вирішати.

Сім’ї вам міцної, справжньої дружби,
Дітей здорових, щоб радували вас,
Міцної й гарної служби,
Щоб ви захищали нас!

***

Війська піхотні України
Відзначають день свій,
Кожен день вони на сторожі,
Охороняють наш спокій!
Вітаємо всіх військових,
І бажаємо їм перемог,
Миру, благ, любові, терпіння,
Служба нехай йде без перепон!

***

Прийми вітання, піхота,
Опора незламного українського народу!
Ти славишся тим, що немає у світі хоробріших за
Піхотинців – безстрашних хлопців!

Привітаннях з Днем піхоти в листівках

День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 1
День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 2
День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 3
День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 4
День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 5
День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 6
День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 7

Нагадаємо, що останній місяць весни несе з собою чимало важливих свят та пам’ятних днів. Серед них найбільш важливими вважаються День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, День праці та День Європи.

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Теги: ЗСУ свята свято

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