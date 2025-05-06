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Розвідка повідомила про плани росіян у Європі та США до 9 травня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Розвідка повідомила про плани росіян у Європі та США до 9 травня
Агенти РФ готують масові інформаційно-пропагандистські заходи
фото з відкритих джерел

У деяких країнах відбудуться марші та автопробіги пропагандистського руху «Безсмертний полк»

Російська Федерація активізувала мережу агентів у всій Європі та Сполучених Штатах для організації пропагандистських акцій до 9 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки.

Так, у Празі плануються масові заходи проросійського характеру з 7 до 8 травня. Зокрема, мітинг «За відновлення відносин із Росією» та акція під назвою «80-річчя звільнення від фашизму. Ми не можемо мати мир», які організовує рух Ne zakladnam CR.

У Софії 9 травня організація «Російський дім у Болгарії» готує акцію «Георгіївська стрічка».

У Брюсселі на 6 травня заплановано круглий стіл, на якому говоритимуть про боротьбу з «коричневою чумою XX століття». Організатор заходу є «Російський дім».

У Лондоні передбачається театралізоване відтворення подій 1945 року, а у Варшаві – акція «Стіна памʼяті», також ініційована проросійськими структурами.

У Бухаресті російське посольство планує покладання квітів до «невідомого солдата» з можливими публічними пропагандистськими промовами. Водночас готується масова акція «Прикрась свої вікна символами перемоги», до якої намагаються залучити навіть дітей.

У Вероні «Російський дім» готує форум під назвою «Памʼять переможців».

У Торонто та Монреалі проросійські громадські організації під прикриттям «Безсмертного полку» організують автомобільні та мотоциклетні пробіги з радянсько-російською символікою, концерти, тематичні майстер-класи, покази мультфільмів та фільмів, а також братимуть участь у музичному «безсмертному полку» телеканалу «Росія 1».

Пропагандистські марші «Безсмертний полк» заплановані також у передмісті Вашингтона (США), Мюнхені (Німеччина), Белграді (Сербія), Неаполі та Генуї (Італія), а також в інших містах.

Нагадаємо, у Росії 9 травня планують традиційне святкування Дня перемоги у Другій світовій війні, яку в країні називають Великою Вітчизняною. Захід, як і зазвичай, супроводжуватиметься військовим парадом. Однак представники деяких країн, які отримали запрошення на захід, не приїдуть на захід.

Раніше жителі Москви і Підмосков'я масово скаржилися на збої в роботі мобільного інтернету і зв'язку. Вони повʼязані з підготовкою до параду на 9 травня.

Крім того, Путін оголосив так зване «перемирʼя» на дні святкування 80-ї річниці Дня перемоги. 9 травня у Москві відбудеться військовий парад. На захід приїдуть представники понад 20 країн.

Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що якщо Росія справді хоче миру, вона повинна негайно припинити вогонь. «Навіщо чекати до 8 травня? Якщо вогонь можна припинити зараз і з будь-якої дати протягом 30 днів – значить, це реально, а не просто заради параду», – каже він.

Водночас президент України Володимир Зеленський закликав не вірити обіцянкам Москви про припинення вогню і бути готовими до провокацій на 9 травня. А ті, хто чомусь ще вірить Кремлю, «можуть спробувати на собі».

За словами президента, Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок в Москву на парад 9 травня.

До слова, до Москви стягнуто майже три сотні засобів протиповітряної оборони перед парадом на 9 травня.

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Теги: ГУР розвідка Друга світова війна

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