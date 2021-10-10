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    Стан Саакашвілі різко погіршився через голодування

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    Саакашвілі відмовляється приймати мед з соком, про який заявляла пенітенціарна служба Грузії - Стан Саакашвілі різко погіршився через голодування
    Саакашвілі відмовляється приймати мед з соком, про який заявляла пенітенціарна служба Грузії
    Фото з відкритих джерел

    У Саакашвілі захворювання крові – таласемія

    Стан здоров'я колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який оголосив голодування в тюрмі з 1 жовтня, погіршився. Про це заявив особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе, повідомляє Грузія онлайн.

    За словами лікаря, Саакашвілі відмовляється приймати мед з соком, про який заявляла пенітенціарна служба. В даний час він приймає тільки воду.

    За словами медика, зараз експрезиденту важко пересуватися і говорити.

    «У Саакашвілі захворювання крові – таласемія (спадкове генетичне захворювання, виникає при пошкодженні генів гемоглобіну – прим. ред.). Це не смертельне захворювання, але йому категорично не можна голодувати», – пояснив Кіпшидзе.

    Про його діаноз лікар повідомив за згодою Саакашвілі.

    Він зазначив, що стан Саакашвілі різко погіршився за останні два дні.

    «Тюремні лікарі і медперсонал є кращими. Я півгодини з ними спілкувався про те, як пережити цю ніч. Завтра я ще раз збираюся його відвідати. Нам, напевно, доведеться його перевезти до лікарні», – сказав Кіпшидзе.

    Увечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив, що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.

    Затримання Саакашвілі потрапило на відео.

    Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії через затримання Саакашвілі і нагадали, що він є громадянином України.

    Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Вона також висловилася щодо можливості його помилування.

    Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування.

    Теги: лікар голодування президент
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    Стан Саакашвілі різко погіршився через голодування