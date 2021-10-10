Стан Саакашвілі різко погіршився через голодування

Саакашвілі відмовляється приймати мед з соком, про який заявляла пенітенціарна служба Грузії

У Саакашвілі захворювання крові – таласемія

Стан здоров'я колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який оголосив голодування в тюрмі з 1 жовтня, погіршився. Про це заявив особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе, повідомляє Грузія онлайн.

За словами лікаря, Саакашвілі відмовляється приймати мед з соком, про який заявляла пенітенціарна служба. В даний час він приймає тільки воду.

За словами медика, зараз експрезиденту важко пересуватися і говорити.

«У Саакашвілі захворювання крові – таласемія (спадкове генетичне захворювання, виникає при пошкодженні генів гемоглобіну – прим. ред.). Це не смертельне захворювання, але йому категорично не можна голодувати», – пояснив Кіпшидзе.

Про його діаноз лікар повідомив за згодою Саакашвілі.

Він зазначив, що стан Саакашвілі різко погіршився за останні два дні.

«Тюремні лікарі і медперсонал є кращими. Я півгодини з ними спілкувався про те, як пережити цю ніч. Завтра я ще раз збираюся його відвідати. Нам, напевно, доведеться його перевезти до лікарні», – сказав Кіпшидзе.