Стан Саакашвілі різко погіршився через голодування
У Саакашвілі захворювання крові – таласемія
Стан здоров'я колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, який оголосив голодування в тюрмі з 1 жовтня, погіршився. Про це заявив особистий лікар політика Ніколоз Кіпшидзе, повідомляє Грузія онлайн.
За словами лікаря, Саакашвілі відмовляється приймати мед з соком, про який заявляла пенітенціарна служба. В даний час він приймає тільки воду.
За словами медика, зараз експрезиденту важко пересуватися і говорити.
«У Саакашвілі захворювання крові – таласемія (спадкове генетичне захворювання, виникає при пошкодженні генів гемоглобіну – прим. ред.). Це не смертельне захворювання, але йому категорично не можна голодувати», – пояснив Кіпшидзе.
Про його діаноз лікар повідомив за згодою Саакашвілі.
Він зазначив, що стан Саакашвілі різко погіршився за останні два дні.
«Тюремні лікарі і медперсонал є кращими. Я півгодини з ними спілкувався про те, як пережити цю ніч. Завтра я ще раз збираюся його відвідати. Нам, напевно, доведеться його перевезти до лікарні», – сказав Кіпшидзе.
Увечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив, що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.
Затримання Саакашвілі потрапило на відео.
Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії через затримання Саакашвілі і нагадали, що він є громадянином України.
Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Вона також висловилася щодо можливості його помилування.
Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування.