У США затримали чоловіка, який хотів викрасти Лану Дель Рей

Чоловік називав Дель Рей королевою і власною дружиною

Поліція міста Орландо в США затримала чоловіка, який намагався потрапити на концерт співачки Лани Дель Рей з ножем і погрожував їй викраденням і переслідуванням в соцмережах. Про це повідомляє Billboard. Зараз він перебуває під вартою. Концерт співачки в Орландо відбувся 2 лютого. Незадовго до його початку у клубі, де виступала Дель Рей, затримали



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Чоловік називав Дель Рей королевою і власною дружиною

Поліція міста Орландо в США затримала чоловіка, який намагався потрапити на концерт співачки Лани Дель Рей з ножем і погрожував їй викраденням і переслідуванням в соцмережах. Про це повідомляє Billboard. Зараз він перебуває під вартою.

Концерт співачки в Орландо відбувся 2 лютого. Незадовго до його початку у клубі, де виступала Дель Рей, затримали 43-річного Майкла Ханта. Він намагався потрапити на захід. У нього поліцейські знайшли ніж.

Перед цим вони отримали кілька повідомлень про те, що чоловік залишає в соціальних мережах «загадкові і загрозливі» повідомлення про співачку. За день до концерту в Орландо, 30 січня, він написав на своїй сторінці в фейсбуці, що «хоче побачити свою королеву в п'ятницю», і з цього дня, як написав чоловік, «наші рішення будуть загальними».

29 січня Хант написав, що «їде на пару днів» для того, щоб зустрітися зі своєю «дружиною, яка приїхала з концертом».

«І після цього ви, напевно, ніколи мене не побачите», — написав Хант.

Сама співачка інформацію про арешт чоловіка не коментувала. Її концерт в Орландо пройшов без інцидентів. Після нього співачка подякувала в твіттері своїм шанувальникам. Про припинення світового турне, в рамках якого Лана Дель Рей приїхала в Орландо, не повідомлялося.

Нагадаємо, британський рок-гурт Radiohead може подати в суд на американську поп-співачку Лану Дель Рей за порушення авторських прав.

Джерело: Громадське