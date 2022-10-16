У Стамбулі спалахнув хмарочос. Мешканців евакуювано (відео)

За інформацією мера міста, внаслідок загоряння жертв немає

У Стамбулі сталася пожежа у 24-поверховому житловому будинку. Рятувальники евакуювали жителів. Про це повідомляє TRT Haber.

Вогонь виник внизу споруди і швидко розповсюдився догори, охопивши всі поверхи будівлі.

На місці події працюють пожежники, їм вдалося приборкати полум'я. Наразі у хмарочосі триває контроль і роботи із внутрішнього та зовнішнього охолодження.

Мер Стамбула Екрем Імамоглу заявив, що внаслідок загоряння жертв немає.

«Пожежу в багатоповерхівці в районі Фікіртепе було взято під контроль. Евакуація пройшла без загиблих. Причина пожежі стане відома після слідства», – зазначив посадовець.

Kadıköy #Fikirtepe'de 24 katlı binada yangın çıktı



İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor — Odatv (@odatv) October 15, 2022

Kadıköy Fikirtepe'de 24 katlı rezidansta çıkan yangının nedeni belli oldu — Odatv (@odatv) October 15, 2022

Нагадаємо, 14 жовтня на півночі Туреччини на вугільній шахті стався вибух, внаслідок якого загинули щонайменше 25 людей. Вибух стався на 300 метрів нижче входу до шахти близько 17:15 за Києвом. Прокуратура провінції Бартін розпочала розслідування причин вибуху. За повідомленнями ЗМІ, вибух міг бути спричинений метаном, який часто накопичується у вугільних шахтах.