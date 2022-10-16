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У Стамбулі спалахнув хмарочос. Мешканців евакуювано (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Стамбулі спалахнув хмарочос. Мешканців евакуювано (відео)
У Стамбулі спалахнув хмарочос
скріншот

За інформацією мера міста, внаслідок загоряння жертв немає

У Стамбулі сталася пожежа у 24-поверховому житловому будинку. Рятувальники евакуювали жителів. Про це повідомляє TRT Haber.

Вогонь виник внизу споруди і швидко розповсюдився догори, охопивши всі поверхи будівлі.

На місці події працюють пожежники, їм вдалося приборкати полум'я. Наразі у хмарочосі триває контроль і роботи із внутрішнього та зовнішнього охолодження.

Мер Стамбула Екрем Імамоглу заявив, що внаслідок загоряння жертв немає.

«Пожежу в багатоповерхівці в районі Фікіртепе було взято під контроль. Евакуація пройшла без загиблих. Причина пожежі стане відома після слідства», – зазначив посадовець.

Нагадаємо, 14 жовтня на півночі Туреччини на вугільній шахті стався вибух, внаслідок якого загинули щонайменше 25 людей. Вибух стався на 300 метрів нижче входу до шахти близько 17:15 за Києвом. Прокуратура провінції Бартін розпочала розслідування причин вибуху. За повідомленнями ЗМІ, вибух міг бути спричинений метаном, який часто накопичується у вугільних шахтах.

Теги: пожежа евакуація прокуратура рятувальники вибух розслідування

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