Пожежа на Кримському мосту спричинила затори з кораблів

Десятки суден чекають на можливість пройти через Керченську протоку

У суботу вранці, 8 жовтня, після пожежі на Кримському мосту спостерігається морський затор на Чорному та Азовському морях. Про це свідчать дані системи моніторингу руху кораблів та суден Marine Traffic.

Згідно з даними системи, десятки суден стоять на місці в Азовському морі, чекаючи на прохід через Керченський міст.

Крім того, із боку Чорного моря утворився затор із десятка суден, які очікують дозволу на проходження.

Водночас окупанти запевнюють, що судноплавство в Керченській протоці не припиняється після займання на Кримському мосту. У пресслужбі Росморрічфлоту заявили, що якщо і будуть затримки руху суден, то винна у цьому погана погода.

«Частина капітанів, які мають досвід та відповідні документи, можуть продовжувати рейси. А там, де потрібне обов'язкове лоцманське проведення, – за погодою не могли доставити якийсь час частина суден», – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько шостої години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту росіяни оцінюють у пів мільярда рублів.