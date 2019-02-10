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    У світі

    У Стокгольмі внаслідок вибуху загинув чоловік

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    <p>Поліцейський на місці вибуху</p> - У Стокгольмі внаслідок вибуху загинув чоловік

    Поліцейський на місці вибуху

    Правоохоронці наразі не пов'язують інцидент з тероризмом

    У столиці Швеції Стокгольмі стався вибух, внаслідок якого загинула щонайменше одна людина. Як повідомляє видання Expressen, за попередніми даними, загинув чоловік, який хотів встановити вибухівку у будинку.

    Зазначається, що поліція перебуває на місці зі службами екстреної допомоги, група спецпризначенців на шляху до місця події.

    Водночас правоохоронці наразі не пов'язують інцидент з тероризмом.

    Наразі поліція наразі розшукує літнього чоловіка, який намагався надати першу допомогу постраждалому від вибуху перед тим як він помер.

    Нагадаємо, у суботу пізно ввечері у французькому Ліоні стався вибух і пожежа в булочній. Внаслідок інциденту загинули двоє людей.

    До слова, цього тижня одна людина загинула в результаті вибуху в американському місті Альбукерке, штат Нью-Мексико.

    Нагадаємо, 2 лютого в ресторані грецького міста Каламата на півострові Пелопоннес прогримів вибух. Загинули троє людей, є постраждалий.

    Джерело: Громадське

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