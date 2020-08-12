Рада Європи може зібратися на позачергове засідання через протести в Білорусі



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У Білорусі третій день тривають масові протести проти переобрання президентом Лукашенка

Президент Литви закликав інститути ЄС активно реагувати на ситуацію в Білорусі

Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа провів телефонну розмову з президентом Ради Європи Шарлем Мішелем. Вони обговорили складну політичну ситуацію в Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба президента Литви.

Науседа закликав інститути ЄС активно реагувати на ситуацію в Білорусі і відіграти провідну роль в забезпеченні стабільності в країні, поваги демократичних цінностей, прав і свобод людини.

Зокрема, президент Литви закликав провести позачергове засідання Ради Європи для обговорення заходів по стабілізації ситуації в Білорусі і обговорення важелів впливу.

У свою чергу президент Ради Європи запевнив, що в найближчі дні проінформує про можливість проведення подібного саміту і можливості використання інших інструментів, що є в розпорядженні ЄС.

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

У Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти чинного лідера Олександра Лукашенка. У Мінську та інших містах 9 серпня акції протесту переросли в зіткнення протестувальників з силовиками і обернулися жорсткими затриманнями. Застосовувалися водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Напередодні Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.

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